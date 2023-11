José Eduardo Derbez desmiente que Victoria Ruffo y Omar Fayad se vayan a divorciar

Hace poco se compartió la noticia de que Victoria Ruffo y Omar Fayad estarían a punto de empezar su proceso de divorcio, no obstante, el hijo de la actriz, José Eduardo Derbez no cree que sea cierto.

El periodista de farándula, Alex Kaffie, fue quien aseguró que la pareja habría tomado la decisión de separarse tras haber estado juntos por 22 años, y que dentro de poco se haría pública la noticia.

Por lo que muchos han estado atentos de lo que puedan decir Victoria Ruffo y Omar Fayad, sin embargo, ambos han guardado silencio, pero José Eduardo Derbez ha salido a hablar por ellos.

A raíz de todo el alboroto que ha generado la supuesta separación entre Victoria Ruffo y Omar Fayad, el programa “Ventaneando” logró hablar con José Eduardo Derbez para ver si confirmaba o desmentía la noticia.

Pero el hijo de la ‘Reina de las telenovelas’ dijo que su mamá no le ha dicho nada, no obstante, no cree que la noticia sea verdad, pues habla con ellos a diario y si se estuvieran divorciando, se lo hubieran dicho.

“Yo hablo diario con ellos dos y no me han dicho nada, supongo que si fuera algo verdadero me lo dirían, entonces, no creo, y no tendrían por qué ocultármelo”, comentó José Eduardo Derbez.

Con respecto a por qué no han salido a desmentir la noticia, detalló que ni Victoria Ruffo ni Omar Fayad son asiduos a las redes sociales: “lo que pasa es que mi mamá no es de subir muchas cosas (a redes sociales), Omar tampoco, pero si ven, son mi familia, yo los conozco, si se ven, hablan diario, tienen una relación muy bonita, creo que si me comentarían si se fueran a divorciar”.