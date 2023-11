Karol G responde a Anahí por emotivo mensaje en concierto de RBD

Uno de los eventos más esperados del año tuvo lugar en Medellín durante el pasado fin de semana. Personas de diferentes regiones de Colombia disfrutaron durante cuatro noches consecutivas de las canciones más populares de RBD, de la telenovela mexicana ‘Rebelde’.

En la noche del 5 de noviembre, la actriz y cantante Anahí Puente subió al escenario para cerrar el evento de una manera espectacular, sorprendiendo así a todos sus fans al mostrarse con una camiseta larga y botas rosadas, que, al desabrochar un pequeño chaleco revelaba la frase “Team Bichota”, en clara referencia a la cantante antioqueña Karol G, quien popularizó el término “Bichota”. Al mismo tiempo, la cantante mexicana dedicó un mensaje cariñoso mientras la audiencia vitoreaba emocionada: “Carolina, amor con amor se paga. Mi reina, te quiero. Tú y yo por siempre”.

Este emotivo momento quedó capturado en video y se difundió rápidamente en las redes sociales. La propia Anahí compartió el acontecimiento a través de sus cuentas oficiales. Así que, en respuesta, Karol G expresó su agradecimiento a la mexicana por su autenticidad a través de sus historias.

¿Cuál fue la respuesta de Karol G?

“En un mundo donde la competencia y los intereses personales suelen dominar, es un verdadero regalo encontrar a alguien que genuinamente reconozca el impacto y valor que tienen otras personas en su vida”, inicia el mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram. “Saber que a pesar de que estás viviendo un momento tan sublime en tu carrera, te acordaste de mí, pensaste en mí y planeaste un detalle que me iba a hacer sentir exactamente como me siento ahora... No encuentro las palabras para describir el sentimiento, la gratitud y la alegría que siente mi corazoncito en este momento”.

Sin embargo, la muestra de agradecimiento no se limitó a las palabras, sino que, además Karol G también compartió recuerdos del día en que se conocieron en Ciudad de México a mediados de 2022, cuando interpretaron juntas la canción ‘Sálvame’ en la Arena.

“Donde todo empezó... Todavía no puedo creer que juntas tengamos este momento así de mágico”, recordó. Su actuación en vivo fue ampliamente elogiada por cientos de fanáticos, ya que marcó su regreso después de 11 años de ausencia de los escenarios por parte de Anahí.