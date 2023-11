Lizbeth Rodríguez rompe en llanto en sus redes sociales después de que Celia Lora la negó

Todo empezó con una colaboración en la plataforma de contenidos OnlyFans. Después de haber trabajado en un set de fotos y videos, Lizbeth Rodríguez y Celia Lora comenzaron a ser vinculadas sentimentalmente. Sin embargo, la hija de Alex Lora salió a desmentir esta relación y la influencer reaccionó hasta el punto de soltar un par de lágrimas.

En una serie de videos que postea en su cuenta de Instagram, Lizbeth Rodríguez inicia con un audiovisual en el que no dice nada y expresa decepción con su rostro. Acompaña esta publicación con la frase “amanecí 🤡”.

Se trata de la primer reacción a las declaraciones de Celia Lora, en la que la modelo de OnlyFans dice que no tiene ningún tipo de relación sentimental con la influencer.

Después de eso viene otro video en el que hay una canción, que los internautas de las redes sociales presumen que va dedicado a Celia. Hasta que en el último material de sus historias habla frente a la cámara de su celular lanzando una indirecta hacia la modelo.

“Me cuesta hablar mal de gente que quiero, que quise. Pero, pues me queda claro que la vida es muy sabia y afortunadamente siempre se han salido de mi vida, las personas que no necesito”, descargó Rodríguez según video publicado por Arcadia News.

Lizbeth Rodríguez le dedica indirectas a Celia Lora en sus instagram stories.#LizbethRodríguez #CeliaLora pic.twitter.com/ET7gKE35Rg — Arcadia News (@ArcadiaNews13) November 7, 2023

Celia Lora niega relación con Lizbeth Rodríguez

No solo borró todo el contenido que tenía junto a Lizbeth, sino que además, Celia, grabó un video para dejar bien en claro que no tiene nada con la influencer más que una simple amistad y colaboración laboral.

“Parece que se adelantó el Día de los Inocentes, se los adelantaron. Este video es para decir que yo no ando con nadie, con absolutamente nadie y cuando en serio ando con alguien no se lo imaginan, porque no tengo que publicar mi vida. Este chistecito de Lizbeth yo creo que ya llegó muy lejos porque ya lo vi en todos lados, aunque yo ni estoy en el país”, dijo Celia hace un par de días.

“Yo la conozco hace casi 4 años, yo hice fotos con ella, ella es mi amiga, la quiero mucho. Fotos, videos hemos hecho dos veces, al igual que con ella, con otras mil chavas, con Apolonia, con Karely, con Marian Franco, con Vero Flores, con Ignacia, ya llevó no sé cuánto tiempo haciendo fotos y nunca habían dicho que yo anduviera con una de ellas”, destacó.