Bellakath habla del riesgo de sus cirugías estéticas

Katherinne Huerta, mejor conocida como Bellakath ha extendido su popularidad dentro del género urbano en México a través de su propuesta musical; sin embargo, ciertos detalles de su vida personal generan dudas entre sus seguidores, especialmente sobre las cirugías a las que se sometió.

La intérprete de “Gatita” ha sido bastante honesta con sus fanáticos sobre algunos de los procedimientos estéticos que se realizó, no obstante, recientemente reveló que una cirugía puso en peligro su vida.

Bellakath Bellakath / Foto: Instagram @labellakath

Bellakath habla del riesgo de sus operaciones

Durante una entrevista para el podcast de Juan Frendsa, la cantante mexicana habló abiertamente del procedimiento que puso en peligro su vida, al cual se sometió antes de incursionar profesionalmente en la música.

“Me operé toda, o sea, me hice el busto, lipo, todo y las pompis, pero era muy complicado porque perdí mucha sangre. Entonces sí, estuve a punto de ya irme con papá Dios”, dijo.

De acuerdo con las declaraciones de la artista, las complicaciones de la cirugía ocurrieron luego de perder mucha sangre, señalando que comenzó a sentir debilidad en su cuerpo al punto de pensar que perdería la vida; sin embargo, Bellakath aseguró que aún tenía una misión por cumplir, refiriéndose a su carrera musical.

“Fue algo como complicado, porque yo te juro que como en las películas, que se te nubla la vista, así yo sentía que ya me iba a ir. Y de repente me empiezan a llegar llamadas, pero yo no veía, o sea literal mi vista estaba nublada. Creo que todavía tenía yo una misión en esta vida y era hacer perreo, era ser Bellakath, porque todavía no era Bellakath cuando me pasó eso”, comentó.