Larisa Mendizabal considera que las disculpas de Adianez Hernández son falsas

Poco después de darse a conocer que Adianez Hernández le habría sido infiel a su esposo, con la pareja de Larisa Mendizabal, quien a su vez es la exesposa de Rodrigo Cachero, compartió un vídeo para disculparse con ellos y pedir un paro al odio que estaba recibiendo en las redes sociales.

Ella no fue la única en compartir un vídeo al respecto, ya que también lo hizo Larisa Mendizabal para dar su versión de los hechos y compartir cómo se enteró de todo.

⚡ Larisa Mendizabal tiene daño psicológico por infidelidad de Adianez y Augusto Bravo https://t.co/He2u4LeH7P pic.twitter.com/7bSXNJnXx0 — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) October 16, 2023

A pesar de todo lo escabroso del asunto de la doble infidelidad, los afectados no se expresaron mal de sus exparejas ni atacaron a los amantes, lo que indirectamente afectó más la reputación de Adianez Hernández y Augusto Bravo.

También te puede interesar:

Rodrigo Cachero tuvo una fiesta de divorcio para cerrar el ciclo, tras la infidelidad de Adianez Hernández

Rodrigo Cachero habló de su ex, Adianez Hernández, con la prensa

Ex de Larisa Mendizábal acepta públicamente que fue infiel y le falló

Larisa Mendizabal acepta las disculpas de Adianez Hernández, aunque no cree que esté arrepentida

En el vídeo que publicó Adianez Hernández, le pidió disculpas a Larisa Mendizabal, a su ex Rodrigo Cachero e incluso a sus padres, no obstante, también le echó parte de la culpa de su infidelidad al actor, porque ella se sentía abandonada y creyó que en su matrimonio ya no había amor.

Comunicado de #AdianezHernández, donde rompe el silencio sobre su infidelidad.

Adianez Hernández pide disculpas a Larisa Mendizábal.

#RodrigoCachero pic.twitter.com/i6PQuPzibR — MÁS FARÁNDULA NEWS | 𝕏 (@MasFarandulaOf) September 14, 2023

Sumado a eso, a muchas personas tampoco les gustó que, según su percepción, usara a sus hijos para detener la ola de ataques que estaba recibiendo en las redes sociales por sus acciones.

En un reciente encuentro con la prensa, Larisa Mendizabal finalmente fue cuestionada por el vídeo que Adianez Hernández donde le pide disculpas, y comentó que esa palabra sobraba.

⚡ Larisa Mendizabal afirma que no cree en las disculpas de Adianez Hernández por infidelidad https://t.co/NZVuTsz9tq pic.twitter.com/s7ZxlEkrko — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) November 9, 2023

“La palabra disculpa se me hace terrible. Se me hace un ‘discúlpame porque te pisé’, pero una disculpa para algo tan grande, digo está bien es su video, ella hizo lo que sintió, lo que pudo. Está bien acepto las disculpas, pero se me hace que la palabra está sobrada”, expresó la actriz.

Asimismo, afirmó que ha salido adelante gracias al apoyo de su hijo, y compartió que esta experiencia ha hecho que su amistad con Rodrigo Cachero se fortaleciera un poco.

“Nos hemos visto poco, pero estamos en contacto por whats, por teléfono. Siempre nos hemos llevado bien, pero ahora se retomó más la amistad. Rodrigo ha sido mi amigo toda la vida”, confesó Larisa Mendizabal.