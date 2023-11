Serie de Robbie Williams llega a México, ¿Cuándo y dónde verla?

Desde hace muchos años, Robbie Williams se ha sido reconocido como uno de los artistas británicos más destacados, todo esto gracias a su música, la cual trascendido con el paso del tiempo.

Le puede interesar: Delicada confesión de la esposa de Robbie Williams sobre la intimidad en la habitación: “todo eso está muerto”

Entre los temas musicales más populares del artista se encuentran: ‘Angels’, ‘Rock DJ’, ‘Feel’ ‘Tripping’, ‘She’s the One’, entre otros. Y, ahora el artista vuelve a ser nuevamente mencionado al sumarse a la lista de famosos que cuentan con un documental en donde reflexiona sobre su carrera y vida profesional.

¿Cuándo se estrena el documental de Robbie Williams en México?

Gracias a su carrera artística, Robbie Williams ha tomado popularidad, no solamente por su voz sino también su carisma y sus muchas ocurrencias han hecho que fanáticos se mantengan pendiente de lo que ocurre en su vida.

Ahora nuevamente el cantante ha sido mencionado, tras anunciar el estreno de su serie documental en donde hace alusión a su carrera como solista tras su salida de la banda Take That en 1995.

La serie fue grabada en la casa del artista británico, la cual se ubica en Los Ángeles, mostrando también por primera vez las imágenes de sí mismo sobre el escenario además de otros momentos importantes que se han captado a lo largo de su carrera.

“Es asombroso lo que ha pasado en mi vida, pero el pasado me tiene atrapado. Sentí que estaba entregando más de mí hasta que no pude reconocerme a mí mismo. Al ser el centro de atención, no puedes confiar en nadie. Es ridículo. Tuve un colapso nervioso frente a miles de personas”, señala el artista en un fragmento de la serie.

Asimismo, se tiene que desde el 8 de noviembre la serie se encuentra disponible en Netflix y consta de 4 capítulos que tienen una duración de 40 a 55 minutos cada uno.