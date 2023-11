Toñita perdonó a su ex por serle infiel y ahora salen juntos de fiesta

Hace poco, Toñita compartió con la prensa cómo se encontraba relación con su exesposo, después de un año de haber terminado con él debido a una infidelidad, ya que últimamente se han visto mucho juntos.

“Sé que es raro, pero, después de todo lo que vivimos, hoy me llevo súper bien con él. Hemos llegado a salir. Él ha estado conquistando chavas y yo muchachos en la misma fiesta y no pasa nada. Nos llevamos de maravilla. Él puede estar besándose con una mujer en una esquina y yo estar en la otra con otro”, detalló la cantante.

Toñita admitió que perdonar a Luis Manuel, su exesposo y padre de su hija, no fue sencillo, pero gracias a la terapia pudo procesar todos los sentimientos negativos que sentía hacia él.

Toñita expresó que tenía en frente dos opciones: no perdonarlo y seguir llorando su engaño, o ser feliz y hacer las paces con él por el bienestar de su hija y el suyo propio.

“No somos nadie para juzgar. Luis Manuel pasó conmigo muchas cosas. Las sufrió. Lloró. Reconozco que no soy una mujer fácil. Y él aguantó durante casi 17 años. Le guardo ese respeto por ser el padre de mi hija. ¡Y vaya que es un excelente padre!”, detalló la exacadémica.

Actualmente, Toñita y Luis Manuel se llevan tan bien, que se van juntos de fiesta: “Ya no existe un amor de pareja, pero sí de amigos. Socios de vida por nuestra hija. Hoy Luis Manuel es mi mejor amigo. De repente, me estoy ligando a alguien, voy y le pregunto. Y él me dice: ‘órales vas’, y viceversa. Nos hemos pedido consejos de amor”.

Toñita también compartió que dentro de poco lanzará dos temas, el primero titulado “Me estoy quitando la ropa”, de Gerardo Guardia, y el segundo “Mariposa de las alas rosas” dedicado a sus fans de la comunidad LGBTIQ+.