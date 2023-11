Gipsy Kings promete hacer vibrar al Auditorio Nacional

Los Reyes de la rumba catalana, Gipsy Kings by André Reyes, están listos para presentarse en el Auditorio Nacional una vez más. El próximo 5 de diciembre, en punto de las 20:30 horas, los asistentes tendrán la oportunidad de sumergirse en el contagioso ritmo de éxitos atemporales como “Volare”, “Djobi Djoba” y “Bamboleo”.

Gipsy Kings by André Reyes destacan en el mundo de la rumba flamenca, fusionando de manera magistral este género con influencias pop. Con una impresionante trayectoria, la banda ha vendido más de 60 millones de copias y ha sido galardonada con prestigiosos premios, incluido un Latin GRAMMY en la categoría de ‘Mejor Álbum’.

El reconocimiento global de la banda se consolidó con éxitos como “Djobi Djoba”, “Bamboleo” y “Baila Baila”, que resonaron en todo el mundo. Su álbum “Gipsy Kings” alcanzó un éxito extraordinario en diversos países de Europa, siendo aclamado en Francia, Italia, Inglaterra y España antes de conquistar audiencias internacionales.

Gipsy Kings (Cortesía)

No solo limitados a su repertorio original, Gipsy Kings by André Reyes ha dejado una huella imborrable en la cultura musical al reinterpretar temas como “Hotel California”, incluido en la banda sonora de la icónica película “El gran Lebowski”. Asimismo, su adaptación de la versión española de “You’ve Got A Friend in Me” para la banda sonora de “Toy Story 3″ les ha valido reconocimientos, como el premio SACEM 2012 otorgado a André Reyes por la sociedad de compositores de Francia.

En la actualidad, André Reyes continúa cautivando a audiencias en todo el mundo con un espectáculo impresionante, acompañado por la nueva generación Gipsy, que incluye hijos y sobrinos. Esta auténtica fusión de rumba catalana y flamenco, enriquecida con el genuino estilo gitano, se desplegará en el Auditorio Nacional el próximo 5 de diciembre de 2023.

Gipsy Kings (Cortesía)

La gira mundial de Gipsy Kings by André Reyes ha agotado entradas en numerosos países y ciudades, desde India, Dubai, Kuwait, Bahréin, Colombia y Miami, hasta Rusia y Texas, entre otros. Este 2023, México se sumará a la lista de afortunados lugares que experimentarán este espectáculo único.

Su música tiene un estilo particular, con marcadas influencias del pop con la rumba catalana y el sabor flamenco. Las canciones de Gipsy Kings han sorprendido en sus presentaciones alrededor del mundo, sobre todo por sus numerosos éxitos que bordean diversos ritmos, aunque predominantemente se impongan el flamenco, la salsa y la rumba cuya música ha sido descrita como un lugar donde “el flamenco, la rapsodia romaní y la salsa funk se reúnen”.