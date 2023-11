Billie Eilish confiesa que se siente “atraída físicamente” por las mujeres

Billie Eilish se destapa en una entrevista para hablar de varios temas que, a pesar de estar en 2023, siguen siendo tabú. La cantante de 21 años habla de su cuerpo y de la feminidad, en el que incluso llega a confesar que se siente “atraída físicamente” por las mujeres.

Al mismo tiempo, la joven intérprete estadounidense dice sentirse intimidada ya que en momentos llegó tener vergüenza por su cuerpo, hasta el punto de que se vestía con la mayor cantidad de ropa posible, para que no la vieran.

“Nunca he sentido que pudiera relacionarme muy bien con las chicas. Me encantan. Me encantan como personas. Me atraen como personas. “Me atraen físicamente. Pero también me siento muy intimidada por ellas y por su belleza y su presencia”, dijo Billie Eilish, en una entrevista con la revista Variety.

Indagando en su ser interior, Billie Eilish habla de que nunca se ha sentido realmente como una mujer. Y que le cuesta comprender que es una mujer hermosa hasta el punto de convertirse en un símbolo sexual para las actuales generaciones.

“Nunca me he sentido mujer, para serte sincera. Nunca me he sentido deseable. Nunca me he sentido femenina. Tengo que convencerme de que soy una chica bonita. Me identifico como ‘ella’ y cosas así, pero nunca me he sentido como una niña”, revela la cantante californiana.

A pesar de sus dichos, sabiendo que es famosa desde los 13 años, encuentra que a sus 21 años está descubriendo quien es realmente y dice sentirse bien con la persona que está hallando en su interior.

“Mi vida se siente bien. Siento que me estoy convirtiendo en una persona que realmente amo y que hago cosas de las que me siento muy orgulloso. En muchos sentidos de mi vida, siento que recién ahora estoy despertando”, destacó.