Pipe Bueno: “Creo que yo fui mexicano en otra vida”

Pipe Bueno se encuentra en la tierra del mariachi y el tequila. El cantante colombiano llegó a Guadalajara para promocionar su más reciente tema Entre botellas que grabó con el Grupo Firme.

Con una carrera que ya suma 15 años, el también compositor y empresario, ha logrado fortalecer sus raíces y lazos con las música mexicana.

“Siento que -tal vez- yo fui mexicano en otra vida, por decir así (risa). El llegar a estos lugares (Jalisco) es para mí una delicia para escudriñar la cultura mexicana; además, es una tierra llena de música, mujeres bellas, de buen comer y para mí venir acá es un sueño”, compartió Pipe Bueno.

Entre botellas se convierte en el primer sencillo de esta nueva tapa que vive el colombiano.

“Es el tema que escogimos para lanzar el primer sencillo de esta nueva etapa de regreso a México para establecerme aquí como un artista que tiene en sus planes conquistar el país azteca, les puedo anunciar que para el próximo año, pues estaré radicando en México. Entre botellas, le canta a ese amor que duele, independientemente que sea el despecho o el desamor que llamamos. La canción es de Eduin y Abraham Caz, que va directito al despecho, a la yugular y allá donde duelen las penas, si algo saben hacer los del Grupo Firme es hacer que la gente se tome unos buenos tragos pasando un dolor que tengan en el corazón”, reveló.

Pipe Bueno está listo para moverse a México con su música. (Foto: Cortesía.)

Pipe Bueno y su familia ya se encuentras buscando casa en México, pero mientras llega la mudanza prepara el camino con su música dentro del regional mexicano.

“Hace 15 años cuando comencé a lo que está pasando hoy en día, pues la diferencia es absurda. Hace 15 años en mi país, pues éramos el patito feo de la música, no éramos nada cool y decían que la gente borracha era poco culta. Pasan unos años, me hago artista allá y vengo a México hace 10 años, cuando traía algo más mariachi y me decían que no sonaba el mariachi (risa) y pensé: ‘Dios mío, pero si en México no suena el mariachi, entonces dónde puedo sonar’, porque en ese tiempo pegaba la banda. Ahora vemos el corrido, el sierreño y a un género aspiracional que está gigantesco. Vengo para poner un granito de arena y mostrarles a este colombiano enamorado de la cultura mexicana”, puntualizó.

Ruta musical

Al preguntarle sobre la evolución del regional mexicano, Bueno respondió, “siento que hay mucho por descubrir, sobre todo, hoy en día con la fusiones. Mira lo que hace Carin León con la Primera cita que es country y pop. Ahora, ya hay otras posibilidades dentro del mismo mundo y el mismo saco regional; así que poder descubrir otros sonidos, porque tengo canciones en corrido, mariachi, de banda, sierreño y estoy experimentando”, añadió el cantautor.

¿Qué dicen de Pipe Bueno que no sea cierto?

Pipe Bueno celebra sus 15 años de trayectoria artística con aliados en el camino y amigos como Maluma, con el quien ha sorteado lo bueno y malo de la industria musical.

“Todavía no lo he escuchado (risa), pero si nos adelantamos es que sea una mala persona. Si algo me caracteriza, quizá, en mi país por el tiempo que llevo de recorrido es que mucha gente que me conoce da fe de lo que estoy diciendo; es decir, dicen ‘es increíble conocerlo, porque hace 15 años cuando lo conocí tocando la puerta para salir adelante, ahora sigue siendo la misma persona’, eso me ha ayudado a sortear el camino del éxito”, añadió.

Para cerrar la entrevista confesó, “si hablamos de México como un país objetivo, sabemos que hay más responsabilidad por el tamaño del mercado. Si algún día llegan a escuchar eso (que sea mala persona), créanme que si les da una percepción de esa, pues están muy equivocados. La gente que no me conoce termina más enganchada, enamorada y conectada, porque se dan cuenta, como decimos en Colombia... ¡Soy una chimba de persona!”

