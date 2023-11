Expareja de Daniel Bisogno expone sus tácticas para “conquistar” hombres

Hace poco, un hombre que aseguró ser el exnovio de Daniel Bisogno, compartió las tácticas que emplea el polémico periodista para “conquistar” hombres.

Así lo reveló el hombre en el programa “Chisme No Like”, donde decidieron mantener protegida su identidad y usaron el nombre “Alejandro” para referirse a él.

A Daniel Bisogno cada vez se le nota más el síndrome de @EdySmol pic.twitter.com/9CfPPODx1X — A L e 𝕏 (@l0rdAlexX) November 11, 2023

Lo que contó ‘Alejandro’ de Daniel Bisogno fue realmente impactante, ya que asegura que el conductor de “Ventaneando”, hace uso de drogas para atraer a los hombres jóvenes y poder acostarse con ellos, prometiéndoles que en su casa tiene muchos tipos de drogas y de las que no disponga, las puede conseguir.

Desde hace un tiempo se dice que las fiestas a las que asiste o hace Daniel Bisogno son muy fuertes, ya que siempre hay disponible mucho alcohol y drogas.

⚡ Daniel Bisogno revela su peligrosa enfermedad; exnovio lo acusa de consumir sustancias ilícitas https://t.co/vX03gcclVl pic.twitter.com/gvxN0H2aE8 — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) November 14, 2023

Sin embargo, se desconocía que el periodista drogara a hombres jóvenes para que se acabaran acostando con él. ‘Alejandro’ detalló que esa era la táctica que implementaba el conductor con todos los hombres que ha estado.

“Me invitaba al teatro, también tengo fotos de las pruebas de VIH que se hizo, me las mandaba. Yo estuve con él, salí con él... Sabe que un joven de esta edad, se emborracha muy rápido, después de verte ebrio te ofrece cocaína, es como una estrategia que tiene porque lo hace con todo el mundo”, relató el joven.

Daniel Bisogno reveló que, considerando los momentos difíciles de salud que ha enfrentado, ha tomado medidas para asegurarse de que su hija esté protegida en caso de que algo le suceda. pic.twitter.com/CiG71eBetG — en10dencia (@en10dencia) November 16, 2023

Después procedió a explicar cómo Daniel Bisogno aplicó su “técnica de conquista” con él: “Primero sacó la bolsita y empezó a inhalar, primero no me preguntó si quería, ni nada, empezó a inhalar, después me dijo ‘¿no quieres?’”

‘Alejandro’ también dijo que fue testigo, en al menos tres ocasiones, cuando Daniel Bisogno consumía alcohol y cocaína, y hasta le llegó a dar drogas más fuertes cuando tenían relaciones.

El hombre afirma que las drogas que les ofrecía el polémico conductor hacen que pierdan la noción de lo que está pasando a su alrededor, volviéndolos presas fáciles para aprovecharse de ellos, además, espera que su confesión haga que más jóvenes alcen la voz y lo denuncien. Por último, hace responsable a Daniel Bisogno de lo que le pueda suceder a partir de ahora.