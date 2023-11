Conoce cuáles famosos se declaran fans de Luis Miguel

En este momento Luis Miguel se encuentra en México y aunque atraviesa algunos problemas personales relacionados con la parte legal que involucra a sus hijos con Aracely Arámbula, no han habido motivos que impidan seguir llenando los conciertos. El cantante promete regresar a Estados Unidos con su imparable gira y está comprobado que es uno de los artistas que tiene muchos fanáticos, entre ellos celebridades que lo admiran, como Laura Pausini, Bad Bunny, Anitta y Carolina Herrera, quienes alguna vez admitieron ser fanáticos del intérprete de ‘Suave’.

Laura Pausini

En medio del éxito que ha desencadenado el cantante, se recordó que durante una entrevista en un programa conducido por Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, la italiana, quien estuvo nominada por Mejor Canción Original en los Premios Oscar, declaró que era fan de ‘El Sol’.

Pausini confesó en esa oportunidad que llegó a tener un poster de Luis Miguel en su habitación.

Entrevista con Montserrat Oliver y Yolanda Andrade,dónde vemos a una Laura Pausini que nos cuenta que para ella seria un sueño cantar con Nuestro Luis Miguel seguramente haciendo un Dúo con él ya veremos enun futuro si consigue hacerlo realidad@lmxlm #luismiguel @laurapausini pic.twitter.com/qerqNTKGBd — fanclublagloriaerestúLM (@fanclublaglori1) November 1, 2020

Bad Bunny

Bad Bunny también se ha declarado fan de Luis Miguel. Se confirmó la noticia cuando los fans captaron el momento en el que el puertorriqueño estuvo en una de las presentaciones de ‘El Sol de México’. El también cantante permaneció al de su compañera Kendall Jenner durante el espectáculo.

Fue a través de sus historias de Instagram donde el Conejo Malo se declaró un fan más de Micky al compartir un video en el que el intérprete cantaba de forma emotiva su tema ‘La incondicional’.

Carolina Herrera

El pasado 8 de agosto, la famosa Carolina Herrera asistió al concierto del cantante de ‘La Bikina’ en el Madison Square Garden de Nueva York.

La noticia se dio a conocer con varios videos en las redes sociales donde se ve a la que fue catalogada como ‘la más fan’, disfrutando del espectáculo desde la primera fila, de pie y cantando las canciones de Luismi como todos los demás. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando el propio cantante se acercó a la diseñadora a darle un beso como gesto y a su vez, una flor blanca.

Anitta

La cantante Anitta ha dejado claro en diversas entrevistas que le gustaría colaborar con algunos artistas importantes para ella, que incluso han podido ser su inspiración, pero el que más ahnela poder tener en frente es a Luis Miguel.

La artista expresó: “Luis Miguel es de mis mayores influencias musicales también. Me encanta Luis Miguel, soy muy fan y crecí escuchándolo. Yo sé que mi trabajo no tiene nada que ver con el de él, pero hablando de melodías, de inspiración, de historia de carrera, de vida, de todo, de musicalidad, creo que él es uno de los que más me encantan’, detalló la brasileña.