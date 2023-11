¡Yeri Mua se fue de fiesta con Anitta! Así disfrutaron de los festejos previo a los Latin Grammy 2023

La popularidad de Yeri Mua está creciendo, pues ya se va de fiesta con estrellas internacionales, como Anitta, quien le enseñó a hacer un buen twerk y después se fueron juntas a bailar y conquistar hombres.

La influencer sorprendió a sus fans cuando empezó a transmitir junto a la cantante brasileña y anunció que harían un GRWM (Get ready with me), que es un trend que consiste en ver a las personas vestirse y maquillarse para salir.

Yeri Mua junto a Anitta en la gala “Person of The Year” de Los Latin GRAMMY pic.twitter.com/DD417uh167 — Indie 505 (@Indie5051) November 16, 2023

Durante la transmisión en vivo, Yeri Mua y Anitta congeniaron muy bien, así que toda la transmisión fue muy divertida de ver, y algunos de sus usuarios le comentaron a la influencer que podría llegar a ser una buena conductora.

Yeri Mua y Anitta revelan los tipos de hombres que les gustan

Durante el GRWM, Yeri Mua y Anitta hablaron de los tipos de hombres que le atraían, y la influencer de una vez dijo que le gustaban los chacales, mientras que la cantante confesó que tenía un gusto mucho más amplio, pues se podía sentir atraída a cualquier tipo de hombre.

De hecho, Anitta dijo que el sujeto solo necesitaba respirar para que ella pudiera fijarse en él y resaltó que la personalidad era lo que más le atraía, pues ha conocido hombres muy guapos que no tienen personalidad y eso la desanima mucho.

Después, la cantante le enseñó a Yeri Mua cómo se hacía un buen twerk, y la influencer demostró ser una muy buena alumna, pues rápidamente logró perrear como ella.

También conversaron de otros temas picantes, como el tamaño de los miembros de los hombres brasileños, y Anitta afirmó que los hombres en Brasil son bien dotados.

De los hombres con los que ha llegado a estar la cantante que lo tenían pequeño, ninguno era de su país, y le dijo a Yeri Mua que el día que esté con un brasileño, se enamorará perdidamente.

Al final, ambas se fueron a una fiesta preparada por los organizadores de los Latin Grammy 2023.