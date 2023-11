¡Georgina Rodríguez tiene una pista de hielo en su villa navideña!

Georgina Rodríguez decidió que, para adornar su casa durante las festividades decembrinas, montaría su propia villa navideña, con pista de hielo incluida.

En Navidad, a muchos nos gusta adornar nuestro hogar para entrar en ambiente, y los más entusiasmados de estas festividades suelen excederse un poco con la decoración.

Y parece ser que Georgina Rodríguez es una fanática de la Navidad, porque este año decidió excederse “un poco” y hasta montó una pista de hielo para poder patinar con sus hijos, familiares y amigos.

A través de sus redes sociales, la pareja del reconocido jugador de fútbol, Cristiano Ronaldo, decidió compartir con sus seguidores cómo adornó su hogar este año para Navidad.

Fue mediante un vídeo corto, el cual tenía el tema “All I Want for Christmas is you” de Mariah Carey de fondo, que Georgina Rodríguez mostró cómo decoró la mansión que comparte con su pareja e hijos, y parece una villa navideña.

En ese vídeo también se pudo ver cómo varios amigos disfrutaron de la pista de hielo y del servicio de churros con chocolate caliente que preparó la pareja a lo que parecía ser una “inauguración a la Navidad”.

A los seguidores de Georgina Rodríguez no es extraño que la empresaria se excediera en las decoraciones, pues siempre ha hecho gala de sus lujos y vida cara, y no solo en sus redes sociales, pues en el reality show que tiene en Netflix, fue sumamente criticada por ello.

No obstante, ya empezó la época navideña y tanto Cristiano Ronaldo como su pareja tienen el dinero para darse esta clase de lujos, aunque a muchos les resulte extravagante.