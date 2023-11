¿Hay planes de boda entre Mario Casas y Eiza González? Declaraciones de la mamá de la actriz hacen sonar las campanas

Mario Casas y Eiza González conforman la relación más explosiva del momento. Lo inesperado de este vínculo hace que el mundo del espectáculo se enfoque en conocer cada detalle de como avanza el noviazgo entre el actor español y la actriz mexicana.

El Heraldo se hace eco de unas declaraciones que la madre de Eiza, Glenda Reyna, en la que ya se pusieron a hablar de matrimonio. Parece muy pronto para hablar del tema, pero la mamá de la actriz mexicana se deshace en elogios para su nuevo nuero y como ve la relación entre ambos.

De acuerdo con el medio citado, los detalles de estas declaraciones fueron publicados por la periodista de espectáculos Berenice Ortiz para su canal de YouTube.

Mario Casas y Eiza González Web Socialité (Web Socialité)

“Mi amor, espérame, es que es un guapo. En esta familia siempre hay buen gusto. No sé, yo ya hubiera brincado muy alto. Apenas se conocen y ya la están casando, se pasan (…) Si está enamorada y se dan anillo y se quieren… padrísimo, iré pensando en el vestido”, dijo entre risas doña Glenda.

“Yo no me meto, ni opino, ni pregunto, nada. Yo prometí ser una suegra fantástica, porque mi suegra era muy metiche. Lo puedo decir ahora porque mi marido ya no está en este mundo, pero sino me lo tendría que haber callado”, añade en su particular mensaje.

“Yo sigo diciendo que no sé nada. Yo estoy en México, ella está en otro lado del mundo. Yo a ella la veo feliz, en general, porque está trabajando, está haciendo una película más. Está bien, está con salud (…) En este momento no se habla ni de boda, ni de nada, cero. Está teniendo una vida de trabajo, de labor”, concluyó la mamá de Eiza González sobre su relación con Mario Casas.