¡Brandon Peniche no quiere ver al Capi Pérez ni en pintura!

Brandon Peniche realizó recientemente una sorprendente declaración y es que, al parecer, no soporta al Capi Pérez, con quien trabajó en el matutino “Venga la Alegría” hace un par de años.

El actor, que actualmente trabaja para Televisa, estuvo como invitado en el programa de Anette Cuburu, quien le preguntó con quienes de sus excompañeros de TV Azteca no logró congeniar.

Según lo que dijo Brandon Peniche, mientras trabajaba en “Venga la Alegría”, fue el centro de las burlas del Capi Pérez, algo que a él no le gustaba, pues, como a muchos, no le agrada que se metan con él.

También te puede interesar:

Brandon Peniche y Danilo Carrera viven el amor a su manera

Capi Pérez baila ‘El Gallinazo’ junto a Mario Bezares

Brandon Peniche comparte tierna foto de su hija celebrando su segundo cumpleaños

Brandon Peniche decidió mantenerse alejado del Capi Pérez

De acuerdo a lo que declaró Brandon Peniche en su entrevista con Anette Cuburu, si Capi Pérez hubiera tenido otra actitud con él, a lo mejor hubiera llegado a hacer buenas migas.

Sin embargo, quiso dejar en claro que no le guardaba rencor en absoluto, ni tenía pensamientos negativos hacia él, solo que simplemente prefirió mantenerse alejado y todo lo que el conductor haga le resulta indiferente.

“No hubo química. A mí no me gusta la gente que se mete conmigo, entiendo que yo debí de haber pagado piso, tenía que pagarlo, pero de pronto se echó dos que tres comentarios fuera que no me agradaron, pero dije ‘Bueno de aquí a mi vida lo elimino, que Dios lo bendiga’”, expresó Brandon Peniche.

Asimismo, mencionó que, para preservar su salud mental, una vez que tomó la decisión de dejar “Venga la Alegría”, cortó todo contacto con él. Hasta los momentos, el Capi Pérez no ha respondido a las declaraciones de Brandon Peniche.