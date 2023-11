Lacuna deslumbra con lo mejor del rock coreano durante su primera visita a México

Lacuna, una banda originaria de Corea del Sur hizo su debut en diciembre del 2018 con el EP “Incompleteness Dream” y después de varios lanzamientos, en 2022 estrenaron un nuevo EP “Summer Tales” del cual se desprenden cinco temas, posteriormente lanzaron dos sencillos más para finalizar dicho año.

En lo que va de 2023, solo han presentado tres canciones para sus seguidores, con las que conquistaron los corazones de los mexicanos durante su primera visita al país, “Sabemos que México es cuatro veces el tamaño de Corea y eso es lo que más nos impresionó, estudiamos mucho la música latina cuando estábamos en la escuela y eso es lo que nos intrigó de México”, reveló Kim Ho.

Hablando del nombre del grupo, Jang Kyung Min reveló que sale de la cinta ‘Eterno resplandor de una mente sin recuerdos’ donde aparece la clínica llamada Lacuna Inc., junto a esto, Oh Isaac agregó, “Somos un grupo de jóvenes que también son amigos que se reunieron para compartir su música”. Por último, Jung Min Hyuk agregó que cree que el grupo puede llegar a ser emocional ya que no se necesita la letra para entender el mensaje que se desea transmitir.

