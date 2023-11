Altair Jarabo habla de su papel de villana en la telenovela “El amor no tiene receta”

Altair Jarabo Altair Jarabo impacta con estos looks y calla a quienes la llaman "vieja" (@altairjarabo/Instagram)

Altair Jarabo habló hace poco con la prensa de su nuevo rol en la telenovela “El amor no tiene receta”, donde interpretará a una villana sin escrúpulos que hará todo lo posible por obtener lo que quiere.

Esta telenovela es la que está preparando el productor Juan Osorio y que iba a protagonizar Wendy Guevara, no obstante, la ganadora de “La Casa de los Famosos México” declinó la oferta por falta de tiempo y preparación.

No obstante, Nicola Porcella sí aceptó el protagónico, y el papel de la influencer recayó en la actriz Coco Máxima, quien también es una mujer transexual.

“Mi personaje de Ginebra es un ser muy oscuro, no se ha tentado el corazón para tomar absolutamente ningún camino que la lleve a lo que ella quiere y no quiere, no permite que nada se interponga, ni la moral, ni la ética ni otras personas, ni la vida, nada”, fue cómo describió Altair Jarabo a su personaje.

La actriz, que actualmente tiene 37 años de edad y 20 años de trayectoria, aseguró que en “El amor no tiene receta” está dispuesta a ayudar a la nueva generación de actores, pues en sus comienzos, varios colegas con trayectoria la aconsejaron, algo que agradece enormemente.

“Bienvenidos, siempre que yo los pueda ayudar en algo si es que un día ellos me consultan, saben que estoy aquí siempre para hacernos la vida más fácil y más bonita, así como yo tuve muchos mentores y gente que me dijo como hacer algo en tal situación, así es el ciclo de la vida y el trabajo”, expresó Altair Jarabo.

Asimismo, aseguró que “El amor no tiene receta” mostrará las diferentes dinámicas familiares que existen y a pesar de que han grabado muy poco, considera que van por buen camino.