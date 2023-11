Bárbara de Regil lanza fuertes críticas al show de Luis Miguel

Bárbara de Regil volvió a dar de qué hablar tras comentar su experiencia en la primera fecha de la gira de Luis Miguel en la Arena Ciudad de México, ya que la actriz mexicana señaló la falta de conexión del cantante con el resto del público.

Luis Miguel se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, especialmente después de anunciar su regreso a los escenarios, con la cual ha logrado agotar todas las entradas de sus fechas pactadas por Estados Unidos, México, Argentina, Chile y España.

Bárbara de Regil arremete contra Luis Miguel

Al respecto de la esperada presentación de ‘El Sol’, la intérprete comentó que asistió por su pareja, por lo que aseguró que no es fanática de la música del famoso cantante, generando diversas reacciones en sus seguidores de redes sociales.

“Yo no soy fan, a mí no me llama su música, la canto y me sé algunas canciones y nada más, cool, pero yo no soy fan de: güey, su gira y su esto. Fui porque a Fer le gusta”, dijo.

Bárbara de Regil (Redes Sociales)

Por otro lado, sobre los comentarios del primer show en la Arena Ciudad de México, Bárbara explicó que le pareció extraño la falta de interacción de Luis Miguel con el público, puesto que no se tomó un momento para dirigir unas palabras de agradecimiento.

“Me llamó la atención algo, no dijo ni buenas noches, ni hola, gracias, México, hola México, no dijo nada, ni una palabra y si se siente raro, porque yo he ido a otros conciertos, se siente raro que el artista que tiene un montón de público que lo ama no dijo gracias, pero bueno, estuvo bueno”, señaló.