¿Becky G y Sebastian Lletget están de nuevo juntos?

Becky G y Sebastian Lletgett fueron fotografiados en un restaurante sobre ruedas en Los Ángeles, que al parecer se ha convertido en un lugar de moda para nuevas parejas de celebridades.

Siete meses después de haber anunciado su separación, la expareja se deja ver en público y la escena ha causado reacción frente a sus seguidores. La relación entre ambos se complicó cuando el futbolista fue acusado de infidelidad en marzo de 2023.

A siete meses de rumores de infidelidad, Becky G y Sebastian Lletget son captados juntos



🔗https://t.co/HUyC0s5bIN#ListínDiario pic.twitter.com/FCF7AkZSlR — LISTÍN DIARIO (@ListinDiario) November 21, 2023

Los tortolitos parecían estar de buen humor durante la salida y, aunque pudo ser una coincidencia, al parecer se entendían bien. La cantante mexicano-estadounidense lucía feliz con un atuendo deportivo, una gorra negra de los Dodgers de Los Ángeles que la hizo ver con un estilo fresco y relajado.

Mientras tanto Lletget, vestía pantalones deportivos negros y una sudadera con capucha verde oscuro.

Becky G yongeye kugaragara ari kumwe na Ex we Sebastian Lletget nyuma y'amezi arindwi batandukanye bapfa ko yamuciye inyuma 🙄👀#IntarumikwaNews pic.twitter.com/qAfZHnsBXJ — 𝐈𝐧𝐭𝐚𝐫𝐮𝐦𝐢𝐤𝐰𝐚 𝕏 (@M_Jeffnaldo) November 21, 2023

Los internautas no pararon de expresarse sobre esta relación:

“Ella no es la mujer de su vida, cuando se ama no se traiciona pobresita muchacha”, “Becky G se le olvidó la canción Mami … “lo que se va .. se va … conmigo no te equivoques … yo que fui buena y tú me pagas así”.

“Valórate, y ámate, esa canción de Mami, que más de una nos empoderó”.

“Yo no sé por qué hacen tanto escándalo por esto, Becky ya sabe cómo es su novio y como dicen por ahí: " el que la hace una vez la vuelve a hacer”, si Becky quiere ser cornuda es porque ya le gusta, déjenla que se dé contra la pared, ya está grandecita”, comentaron los usuarios de Internet.

¿Por qué terminaron?

Los rumores de infidelidad comenzaron cuando una mujer filtró supuestos mensajes directos y grabaciones de voz del jugador del FC Dallas en su perfil de Instagram, alegando que tenía más pruebas condenatorias. Incluso se ofreció a “enviarle en privado” a la famosa. El incidente rápidamente se difundió en las redes sociales.