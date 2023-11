Enrique Gou asegura que nunca trabajara con Wendy Guevara porque no tiene talento

Enrique Gou fue cuestionado hace unos días sobre la decisión de Wendy Guevara de no aceptar el protagónico de una telenovela, a lo que el productor reveló que ella no tomó esa decisión.

Al parecer, a la ganadora de “La Casa de los Famosos México” sí le habría gustado protagonizar la telenovela de Juan Osorio, “El amor no tiene receta”, pero fue Televisa quien le negó la oportunidad ya que no estaba preparada para afrontar semejante proyecto.

El productor de Teatro Enrique Gou explota en contra de Wendy Guevara y su show. " No tengo nada en contra del señor pero ella es de redes y influencer no tiene porqué andar haciendo shows de teatro no tiene preparación". pic.twitter.com/GKvAyTYug5 — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) September 25, 2023

“Según yo, no fue ella quien no aceptó, fue Televisa quien no la quiso, no estaba capacitada, pero eso ya es cuestión del amigo Juan Osorio. Yo digo las cosas como pienso, tengo la libertad de decir lo que pienso, si se ofenden pues ni modo, las verdades ofenden”, expresó Enrique Gou.

También te puede interesar:

Wendy Guevara opina sobre conflicto entre Emilio y Niurka

“Una persona sin preparación”: Enrique Gou arremete contra Wendy Guevara

Poncho de Nigris confiesa que, de no estar casado, se acostaría con Wendy Guevara

Enrique Gou afirma que Wendy Guevara no tiene talento, al igual que el resto de influencers

La revelación de que Televisa fue quien sacó a Wendy Guevara de la telenovela de Juan Osorio, no fue lo único que tenía que decir Enrique Gou sobre la influencer, pues para él, ella no solo no estaba preparada, sino que carecía de talento.

Por ese motivo, nunca llegará a trabajar con ella, pues su familia siempre ha trabajado con grandes estrellas, y para él, la influencer, como muchos otros de TikTok, nunca lo van a llegar a ser.

“Yo vengo de una familia de generaciones de espectáculos, mi abuelo fue el primer productor de cine en México, mi papá fue el creador de muchas de las estrellas… entonces yo he trabajado con gente de muchísima trayectoria en el medio del espectáculo, las mejores”, dijo Enrique Gou.

Y sentenció: “Entonces yo no podría trabajar con alguien que no tiene talento, la verdad. Si ahorita es tiktoker, que ha TikTok se dedique”.