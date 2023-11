Tras viral discusión, Natalia Alcocer niega maltrato de su novio, Michael Cohn

La reciente discusión transmitida en vivo ha generado un gran revuelo en torno a la relación de Natalia Alcocer y Michael Cohn.

Sin embargo, Natalia ha negado rotundamente ser víctima de maltrato por parte de su novio, y aclara que las acusaciones vertidas durante la transmisión no estaban dirigidas hacia él.

Durante la transmisión, se pudo ver a la celebridad acusando a Michael Cohn de violencia psicológica:

“Así es como se vive la violencia. No te tienen que golpear, no te tienen que hacer nada… Así es como te despedaza. Despedaza a los tuyos, a tu alrededor’'.

Y continuó: ‘’Voy a demostrar, porqué están las pruebas, como la familia de Michael ha estado en contacto con esta persona. Ahorita Michel fue el que hizo el ‘en vivo’, seguro se va a quedar grabado”.

Malinterpretación de los hechos

Después de lo acontecido, Alcocer aclaró todo durante una entrevista en La Mesa Caliente:

“Yo quiero aclarar que cuando me refiera a la violencia psicológica es lo que sigo viviendo por parte de mi expareja, de mi agresor, porque sigue habiendo ataques. Seguía acosándome, seguía mandando a su abogado afuera de mi casa”

Según ella, el video en vivo se convirtió en una oportunidad para Alcocer de expresar sus sentimientos y emociones acumulados debido a la presión y el acoso que ha experimentado en su batalla legal con su ex pareja.

No obstante, también pudo observar cómo el acoso en redes sociales afectó a Cohn, y a su familia. Así mismo lo mencionó ella:

“Empiezan a hacer cuentas falsas. A subir mentiras. A violentarme a mí. A violentar a Michael. Ha llegado a lo más preciado que es mi familia. Es lo que deshizo todo. Lo que explotó este live”

Además, también reveló sentirse traicionada por la madre de su actual pareja, quien compartió información con personas cercanas a su ex pareja.

“Vi unos mensajes por parte de la mejor amiga de la mamá de Michael, comunicándose con estas cuentas. Para mí, es una traición. El hecho de que él diga que no está pasando información, no me parece. Es algo que yo le reclamé. Él también está cansado”, concluyó.