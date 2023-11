Hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt explota contra el actor y lo acusa de hacer sus vidas un infierno

Después de que Angelina Jolie y Brad Pitt anunciaran su divorcio, se llegó a saber que el actor habría maltratado a su exesposa e hijos durante un vuelo cuando estaba borracho.

Además, se especuló que el ganador del Oscar tenía graves problemas con el alcohol y las drogas, y que estos altercados violentos no habrían sido la primera vez, no obstante, la actriz y sus hijos se mantuvieron callados, y no compartieron muchos detalles del conflicto familiar con la prensa.

🚨 Vazou stories de Pax, filho de Angelina Jolie e Brad Pitt, desejando feliz dia dos pais para Brad:



"Feliz dias dos pais para esse idiota de classe Mundial! Você repetidamente prova ser uma pessoa terrível e desprezível..." ++ pic.twitter.com/bkFIDf9XR9 — GN (@GNGeekNation) November 21, 2023

Sin embargo, Daily Mail logró hacerse con una captura de pantalla de una publicación que compartió Pax Jolie-Pitt hace unos meses, y ahí el segundo hijo de la expareja arremetió duramente contra Brad Pitt.

Pax Jolie-Pitt califica a Brad Pitt como un horroroso ser humano

Las supuestas declaraciones de Pax Jolie-Pitt resultan extrañas, ya que el joven siempre se ha caracterizado por ser alguien muy reservado, pero el Día del Padre estalló con quien fuera su figura paterna.

🗣️Las durísimas críticas del hijo de Brad Pitt a su padre: “Maldito ser humano horrible”



📌Pax Jolie-Pitt, que fue adoptado por el actor y Angelina Jolie en Vietnam en 2007, aseguró que la estrella de Hollywood ha convertido su vida y la de sus hermanos en un infierno pic.twitter.com/kIlKf3O8hc — ITR Oficial (@ITROriginal) November 21, 2023

“Feliz Día del Padre a un imbécil de clase mundial. Te has demostrado a ti mismo una y otra vez, y otra vez, la terrible y despreciable persona que eres. No tienes consideración ni empatía hacia tus cuatro hijos más jóvenes, que tiemblan de miedo en tu presencia”, declaró el hijo mayor de Angelina Jolie.

Y agregó: “Nunca entenderás el daño que has hecho a tu familia porque eres incapaz de hacerlo. Has hecho la vida de las personas más cercanas a ti un infierno constante, puedes decirte a ti mismo y al mundo lo que quieras, pero la verdad saldrá a la luz algún día, así que ¡feliz Día del Padre, maldito y horroroso ser humano!”

Pax Thien Jolie-Pitt, filho de Angelina Jolie e Brad Pitt, revela que o pai é um ser desprezível:



"Feliz dias dos pais para esse cus*o de classe mundial! Você prova cada vez mais ser uma pessoa terrível e desprezível. Você não tem consideração ou empatia em relação aos seus… pic.twitter.com/jbWJvsZKBD — PAN (@forumpandlr) November 21, 2023

Hasta los momentos, no se ha confirmado que la captura de pantalla sea verdadera, y ni Brad Pitt ni Angelina Jolie han emitido declaración alguna sobre ello.