Exesposa del integrante de Aaron y su Grupo Ilusión expone amenazas recibidas por denunciar a su ex

Hace poco se dio a conocer que Rafael N, fundador de Aaron y su Grupo Ilusión, habría recibido una denuncia por parte de su expareja, Tere Delgado, por presuntamente haber abusado sexualmente de su hija menor de edad.

La integrante del Grupo Aroma hizo la denuncia correspondiente ante las autoridades, poco después reveló que su ex estaba usando sus influencias para evitar ser detenido, además de entorpecer el correspondiente proceso.

Rafael ‘N’, de ‘Aarón y su grupo ilusión’, fue detenido tras ser acusado de abuso sexual contra una niña de 11 años; así lo dio a conocer Tere Delgado, ex esposa del integrante del integrante de la agrupación.

El 25 de noviembre se llevó a cabo la primera audiencia contra Rafael N y al finalizar, Tere Delgado conversó con la prensa para revelar varios detalles, entre ellos, las graves amenazas que empezó a recibir desde que se dio a conocer la noticia.

Tere Delgado recibe llamadas de números desconocidos que la amenazan con “hacerla pagar”

“Siempre supe que era difícil, pero no pensé que tanto. Nunca pensé que los ataques en las redes sociales fueran tan duros, tan malvados”, declaró Tere Delgado sobre el proceso.

Asimismo, compartió que el peritaje psicológico confirmó que su hija de 11 años fue abusada sexualmente. Lamentablemente, empezó a recibir amenazas de desconocidos.

“Recibí llamadas de amenaza, llamadas de números desconocidos que la voy a pagar, que no sabía en dónde me estaba metiendo y por eso digo, yo sí sabía que iba a ser difícil, pero no tanto. Estar acá da mucho miedo, pero no voy a parar, aunque me sigan atacando y aunque me sigan amenazando”, detalló Tere Delgado.

La integrante del Grupo Aroma espera que su hija obtenga justicia y que Rafael N pague por lo que hizo. Por su parte, el abogado de Tere Delgado aseguró que el integrante de Aaron y su Grupo Ilusión atravesará todo el proceso desde la cárcel, pues se encontraron pruebas suficientes para su detención.