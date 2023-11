¿Karol Sevilla está celosa?: Envía mensaje tras beso entre Emilio Osorio y Leslie Gallardo

Emilio Osorio y Karol Sevilla La cantante reaccionó a través de sus redes al nuevo romance de su ex, el hijo de Niurka Marcos (@emilio.marcos / @karolsevillaofc/Instagram)

“No me estén inventando cosas, porque no. Digo, osea, ya estoy soltera y ahorita puedo andar con quien se me cante, literalmente, la vida. Pero, en Miami nunca estuve con nadie”, así se expresó Karol Sevilla mediante un en vivo luego de que en días anteriores hay anunciado que su romance con Emilio Osorio había terminado.

Aunque Emilio no se ha pronunciado sobre los comentarios de su ahora expareja, el cantante sí ha sido fotografiado disfrutando de la vida de soltero junto a la influencer y exconcursante de ‘Acapulco Shore’, Leslie Gallardo.

Te puede interesar: Karol Sevilla y Mario Bautista son captados en una cita

Karol Sevilla rompe con Emilio Osorio pic.twitter.com/cWVMAaQIc4 — señora chisma (@sritachisma) November 24, 2023

Durante los recientes días han salido a la luz diversas fotografías donde aseguran que Emilio Osorio está de nuevo lleno de amor pero con una nueva persona y aunque nada es confirmado, los internautas no paran de comentar que ya dejó atrás a Karol para andar con Leslie.

“Pues yo no sé por qué se enojan tanto. La ex ni lo pelaba. Y lo negaba”.

“Emilio siempre estuvo enamorado pero la tal Karol ella no cuando Emilio presumió su amor dijo que andaban ella terminó con él es más que obvio”.

“Emilio Osorio hace muy bien, ya tiene otra novia y el esta en edad de conocer chicas. Ademas Carol Sevilla siempre dio la impresion que Emilio no le importaba; así que cada quien su camino”.

“Si no le importara a Karol no pondría nada, se ve que le movió, pero ella tiene la culpa, por sus actitudes hacía él”, son algunas de las expresiones de los internautas.

¿Karol Sevilla está ardida?

Tras el beso entre Emilio Osorio y la modelo, Karol Sevilla escribió un misterioso mensaje a través de X, antes Twitter: “Solo diré jajajajajaja”, expresó.

Para la mayoría de los usuarios, el anuncio de la joven fue una indirecta sobre Emilio Osorio y su posible nueva pareja, por lo que no pasó mucho tiempo para que surgiera la polémica.

Mientras algunos simpatizaban con ella, otros simplemente la llamaban “ardida”.