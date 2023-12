Flor Rubio y Luz Elena González protagonizan tenso momento en “Venga la Alegría”

Hace un par de días, Flor Rubio y Luz Elena González llegaron a protagonizar un tenso momento durante la transmisión del programa “Venga la Alegría” y que no pasó desapercibido por los televidentes.

En el matutino de TV Azteca se realizan varias temáticas, y en una de ellas, prácticamente todo el staff de conductores realiza un juego, entonces en un momento, las presentadoras comenzaron a tirarse indirectas, dejando impresionados a sus compañeros.

Aunque algunos conductores intentaron bajar un poco la tensión, haciendo creer que todo era parte del juego, otros no pudieron ocultar su sorpresa por el repentino intercambio entre Flor Rubio y Luz Elena González.

¿Flor Rubio y Luz Elena González no se soportan?

Fue durante el juego “Sin palabras”, que Flor Rubio y Luz Elena González empezaron a lanzarse indirectas. En esa dinámica, se dividieron en dos grupos y en cada ronda, un integrante de cada equipo debía hacer mímica para que sus compañeros adivinaran el nombre de una película o serie.

Luz Elena González fue la primera en participar, sin tener éxito, puesto que ninguno de sus compañeros fue capaz de adivinar el nombre de la película o serie.

Después fue el turno de Flor Rubio, quién sí logró que sus compañeros adivinaran, pero tuvo que volver a repetirlo, ya que no especificaron si era una serie o película.

Fue en ese momento que la periodista decidió desquitarse con su compañera y decir: “Está bien, porque yo sí acepto mis errores, compañeros. Yo sí acepto, no me enojo”.

A lo que Luz Elena González no tardó en responderle, no obstante, no se pudo descifrar lo que le dijo pues algunos de los conductores empezaron a reírse o vitorear, mientras otros quedaron en completo shock.

El resto del juego pasó sin incidentes, aunque los televidentes se comenzaron a cuestionar si entre Flor Rubio y Luz Elena González existe alguna rivalidad o enemistad.