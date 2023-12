Galilea Montijo da positivo por covid-19 por tercera vez y enciende las alarmas entre sus seguidores

Los fans de Galilea Montijo se preocuparon por la salud de la presentadora, después de que anunció que por tercera vez se contagió de covid-19.

La preocupación viene sujeta a las secuelas que pueda sufrir por su edad (50 años), a pesar de que se mantiene en una buena forma física.

Es la tercera vez que Galilea Montijo se contagia del virus que mantuvo al mundo en pandemia, durante al menos dos años. La primera fue en 2020 y la segunda un año después, en 2021.

Ahora, las vacunas y la proliferación global, en cierta forma ha hecho que se genere una inmunidad general. Sin embargo, todavía pueden existir algunos infectados.

“¡Ay!, otra vez muchachos, ¡no puede ser! Para todos aquellos que creen que no te vuelve a dar, pues sí vuelve a dar, (a pesar de que estuvimos) cuidándonos; ustedes lo saben, somos personas que nos cuidamos mucho, que tratamos de hacernos el examen en ciertos periodos”, dijo Galilea a sus compañeros, por medio de una videollamada que hizo al programa Hoy, según reseña la revista Quien.

“El mismo dolor de cuerpo, el mismísimo de la vez pasada, un dolor de garganta espantoso; a diferencia de la otra vez, no me dio dolor de cabeza… fiebre no me ha dado, a Mateo sí le dio mucha fiebre toda la madrugada porque somos los únicos que salimos positivos. Fer, mi esposo, salió negativo, gracias a Dios”, dijo la también actriz.