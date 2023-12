Julián Gil reacciona tras aparición de su hijo en televisión

El famoso actor y presentador Julián Gill compartió en sus redes sociales que se sometió nuevamente a una cirugía para corregir el cáncer de piel que lo ha afectado varias veces y requirió algunas atenciones para extirpar el área afectada.

La doctora tratante de su caso, explicó que este tipo de cáncer se caracteriza por un crecimiento anormal de las células de la piel y generalmente ocurre en áreas expuestas al sol, aunque esta enfermedad también puede formarse en otras áreas. A pesar de todo, el actor muestra un buen semblante y compartió su experiencia con sus fans.

Reacción de los internautas

Sus seguidores enviaron buenos deseos para el actor en medio de su proceso.

“Dios no desampara sus hijos, en nombre de Dios todo saldrá bien”, “Yo sí uso bloqueador solar todos los días. Usen bloqueador solar y reapliquenlo”, “WOW!.....OTRA VEZ?.....DEBE CUIDARSE DE EL SOL Y LOS BRONCEADOS!.....SON MALOS”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

Julián Gil nuevamente enfrenta cáncer en la piel 😔 pic.twitter.com/uMdouTfCkZ — la oreja (@LaOreja_TV) November 29, 2023

Julián Gil envía contundente mensaje a Marjorie de Sousa

Por otro lado, el actor no pudo sostener el hecho de que su hijo haya aparecido en televisión, y a través de su Instagram estalló con contundentes palabras.

“¿Regalo de Amor y Paz?, Ojalá fuera así y no sólo de dientes para afuera. Qué mejor regalo de amor y paz que dejar a un hijo conocer a su padre y viceversa. Hoy después de casi 7 años, pude al igual que miles de ustedes tener un “poquito” de mi hijo. Después de un tiempo de no poder verlo ni en redes sociales porque no se sacaba su rostro, ahora hizo su debut en la televisión”, puntualizó Gil.

Aunado a ello, el argentino relató que se le quitó la patria potestad de su hijo y con ellos, todo el derecho de estar junto a él y verlo crecer. Algunos de sus colegas del mundo de los melodramas se hicieron solidarios con Julián y tal sucedió con Sebastián Rulli quien agregó:

“Es increíble e imperdonable, sobre todo, el derecho que se le quita a tu hijo de ver a su padre!! Tú eres un gran Hombre y Padre y el día que Él tenga la oportunidad… lo podrá corroborar”, dijo.