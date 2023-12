Tapatíos apagan el fuego del Team Infierno: posponen show ante la poca venta de boletos

Team Infierno logró una gran popularidad en la primera temporada de La Casa de los Famosos México, y lograron llegar hasta la final del reality show con Wendy Guevara como la ganadora. Nicola Porcella, Poncho Denigris, Sergio Mayer, Emilio Marcos, Apio Quijano y Wendy han intentado que el éxito del equipo se mantenga, por eso decidieron hacer una gira por México.

Parece que la llama se apagó para el grupo de influencers que no han tenido suerte en sus presentaciones en vivo, tanto como grupo como en solitario; incluso, Wendy Guevara ha decidido ya no hacer más conciertos, porque circula en internet, que la gente ya no está dispuesta a invertir en un boleto ante la calidad del espectáculo que ofrece.

Ante esto, los tapatíos apagaron el fuego de Team Infierno que tuvo que posponer su presentación de este 3 de diciembre en el Auditorio Telmex, porque se vendieron menos de 100 boletos; el recinto tiene capacidad de hasta diez mil personas.

“”Guanatos somos un público muy exigente y vaya que me encantaron y no me los perdía dentro de la casa de los famosos pero de ahí a comprar un boleto para verlos creo que no, hablo en lo personal jajaja, “Que hacen es su show”, “Cambiemos a Team Cielo”, “Gran idea para no decir que no vendieron casi nada”, “Logística obvio no vendieron”, “Que Dios reprenda al Team Infierno amén”, comentaron algunos internauta ante el cambio de fecha.

El polémico team decidió pospone su show para el 26 de mayo del 2024, con la intención de tener más tiempo para promocionar su presentación en el Auditorio Telmex.

El popular Team Infierno tendría una presentación en Guadalajara, pero se pospuso por poca venta de boletos. (Foto: Cortesía.)

