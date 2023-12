Las 10 mejores series de televisión del 2023 según IndieWire

A pesar de la brutal huelga que sometió a Hollywood durante meses, la industria de la televisión, enfocada ahora hacia el streaming, vivió un grandioso 2023. Las cifras se volvieron a elevar, para regresar a ganancias similares a las que se registraban antes de la pandemia.

Fueron varias las producciones que acapararon nuestra atención. Y según los especialistas de IndieWire, estas fueron las 10 mejores series del año. ¿Estás de acuerdo? ¿Piensas que alguna no merece estar en la lista? ¿O crees que faltó alguna por integrar el exclusivo conteo de los expertos? Mira la selección de series que brillaron este 2023.

El primer lugar se lo lleva una serie indiscutible para el mundo entero. Succession brilló durante cuatro temporadas y tuvo un cierre magistral para la familia Roy, tras la muerte de Logan Roy, interpretado por el talentoso Brian Cox.

También te puede interesar: Diego Luna y Gael García producirán el spin off mexicano de “The Boys”

The Last Of Us también destacó en el año, más que todo por superar ese estigma de que las historias de los videojuegos no suelen ser bien representadas en producciones de cine o televisión. Este caso fue una de las agradables excepciones con una gran actuación de Pedro Pascal y Bella Ramsey.

En el listado también encontramos series de comedia caótica como The Bear, galardonada por los Emmy’s y Golden Globe. Llevan dos temporadas y sus fans están enganchados con la historia que protagoniza Jeremy Allen White, nuevo novio de Rosalía. Mira listado completo.