Aurora Valle asegura que en Ventaneando el ambiente era tóxico

Aurora Valle reveló hace poco cómo fue su experiencia trabajando en el reconocido programa de farándula, “Ventaneando”, y admitió que no fue nada buena.

Aunque reconoce que en el programa de Pati Chapoy aprendió mucho y le ayudó a ganar reconocimiento, el entorno era tan tóxico, que considera que dejarlo fue lo mejor que pudo hacer.

Aurora Valle confiesa la razón por la que renunció a Ventaneando https://t.co/K0H4Z3IeGi pic.twitter.com/4qpaj0LJx8 — Amarillistos.com.mx (@amarillistos_mx) November 28, 2018

Aurora Valle salió de “Ventaneando” en 2006 y su salida no fue pacífica, ya que contó que Pati Chapoy le dio la regañada de su vida y eso la impulsó a no volver más.

Fue en el programa de YouTube de Inés Moreno, “El show debe continuar”, que Aurora Valle compartió lo duro y difícil que fue trabajar en “Ventaneando”.

Aurora Valle revela maltratos que sufrió por parte de Pati Chapoy en Ventaneando: De esta última, mejor conocida como “Boris”, aseguró: “En el caso de Aurora Valle, un buen día hizo un berrinche porque se le pidió que tenía que tomar un curso para… https://t.co/FnqesunOKE pic.twitter.com/vSWWxajQGB — La Pop Red (@LaPoPRed) November 29, 2018

Sin embargo, la situación empeoró cuando ella decidió no asistir a un curso de conducción en TV Azteca porque tenía que cuidar a su hija e ir a un evento familiar, entonces sus otros compañeros la acusaron con Pati Chapoy.

“Fueron de chismosos con Pati Chapoy y me puso una zurrada. Me fui por la gritoniza que me puso”, relató Aurora Valle y agregó: “Haber permanecido en ‘Ventaneando’ después de esos nueve años hubiera sido indigno. Yo no me merecía eso y no me iba a quedar a esa gritoniza”.

Asimismo, sugirió que en “Ventaneando” crean un entorno tan tóxico y estresante que orillan a las personas a renunciar y así se evitan pagar la correspondiente indemnización.

“Yo no nací para estar trabajando 24 horas, si trabajas en un ambiente donde estás del nabo, pues acabas haciendo lo que yo, y te vas, que no está bien porque hay algo que se llama ‘mobbing’ es que te están presionando y te fastidian tanto, hasta que te vas y no hay liquidación”, detalló Aurora Valle.