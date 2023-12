Shawn Mendes anunciará nuevo álbum y tour mundial

Tras varios rumores sobre un posible retiro de la música, el cantante y compositor canadiense de 25 años de edad, Shawn Mendes, estaría preparando su próximo álbum de estudio para posteriormente embarcarse en un tour mundial con el que ofrecerá una serie de conciertos en México y Latinoamérica.

Fue en julio de 2022, cuando Shawn Mendes, por medio de un comunicado oficial dio a conocer que su gira mundial ‘WONDER THE WORLD TOUR’, quedaba cancelada debido que se sentía completamente agotado por lo que comenzaría a trabajar en su salud mental.

Sin embargo, los meses pasaron y el intérprete canadiense publicó varios sencillos más, el primero “Heartbeat” para la película ‘Lilo, Lilo, Cocodrilo’, donde también presta su voz y meses más tarde, en 2023, otro titulado “WHAT THE HELL ARE WE DYING FOR?”, el cual fue estrenado el junio de este año. Sin dejar de lado el tema “Witness Me” junto a Jacob Collier, Stormzy y Kirk Franklin publicado en noviembre.

Shawn Mendes prepara álbum y tour mundial

Y tan solo un par de semanas más tarde, nuevos rumores comenzaron a surgir pero esta vez, acerca de un su nuevo álbum del cual se desprenderá un tour mundial con el que Shawn Mendes se presentará en México y Latinoamérica.

Se cree que el intérprete de ‘There’s Nothing Holdin’ Me Back’ ofrecerá tres conciertos en México, en CDMX, Guadalajara y Monterrey y la fecha seleccionada sería durante el último trimestre de 2024, sin embargo, los boletos comenzarían a venderse a mediados del mismo. Asimismo, Shawn Mendes también visitará Colombia, Chile, Perú, Argentina y Brasil.

Shawn Mendes prepara álbum y tour mundial. / Foto: Getty Images (David Livingston/Getty Images)

Por otro lado, el anuncio sobre su próximo álbum de estudio, llegará a inicios de 2024 para que un par de semanas después se den a conocer las fechas y ciudades que Shawn Mendes visitará con su nueva gira mundial.