Consuelo Duval es víctima de robo por su empleada doméstica

Consuelo Duval se convirtió en una víctima más de la delincuencia y la inseguridad. Aunque se especuló que había sido víctima del método “La Patrona”, la actriz aclaró lo sucedido con un comunicado, donde señaló directamente a su empleada doméstica.

“Queridos amigos y amigas. Desafortunadamente el día de ayer me tocó vivir en carne propia lo que a muchos mexicanos les ha tocado vivir. Cuando regresé de un día de trabajo a mi casa, me di cuenta que la persona de servicio que trabajaba para mí y que cuidaba de mis perros, en complicidad con otras personas habían entrado a robarme y despojarme de lo que tanto trabajo y esfuerzo me ha costado ganar además de algunas cosas de gran valía sentimental”.

Según las primeras versiones de lo ocurrido, que ella misma desmintió, una empleada doméstica de la actriz mexicana supuestamente había sido engañada con un audio generado por inteligencia artificial, por lo que según entregó medio millón de pesos y joyas de gran valor a dos unidades, al parecer del servicio de Uber.

El reportero y columnista Antonio Nieto compartió en sus redes sociales, que los criminales había utilizado la nueva modalidad de robo con el método conocido como la “Patrona”. Los ladrones habrían logrado obtener información confidencial y horarios de Consuelo Duval a través de su trabajadora doméstica.

Roban $500 mil a la actriz @ConsueloDuval:



Con el método de la “patrona” y un audio de Inteligencia Artificial, la trabajadora doméstica de Consuelo entregó dinero y joyas a ladrones en @AlcCuajimalpa.



Lo robado se lo llevaron en 2 coches habilitados como @Uber_MEX. pic.twitter.com/LqIoi66bUL — Antonio Nieto (@siete_letras) December 6, 2023

Sin embargo, la modalidad del robo fue distinta y la forma no fue tan sofisticada como se especuló desde un inicio.

“Por el momento no puedo dar más declaraciones porque como corresponde en estos casos, levanté la denuncia correspondiente y hay una investigación en curso”.

¿Qué es el método de robo la “Patrona”?

La “Patrona”, es una modalidad de extorsión telefónica dirigida principalmente a las trabajadoras domésticas, va al alza en la Ciudad de México y otras ciudades del país. Para cometer este fraude, los delincuentes ubican casas que emplean trabajadoras domésticas, a quienes llaman cuando están solas y las engañan para que les entreguen dinero u objetos de valor, para lo cual los sujetos incluso van hasta la puerta de la casa.

La trabajadora doméstica de Consuelo ENTREGÓ el dinero y joyas. No hay robo. — carlos (@carlossrt9) December 6, 2023