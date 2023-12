“Me sigue doliendo”: Lizbeth Rodríguez no supera que Celia Lora la haya negado

Colaboraciones en Instagram y OnlyFans entre Lizbeth Rodríguez y Celia Lora hicieron que ambas modelos se acercaran hasta el punto de que, según ellas mismas dijeron, estaban en una relación romántica y sentimental.

Sin embargo, Celia Lora salió a aclarar días después que todo fue parte de una estrategia direccionada hacia el tipo de contenido que ambas suben en sus plataformas digitales.

“Parece que se adelantó el Día de los Inocentes, se los adelantaron. Este video es para decir que yo no ando con nadie, con absolutamente nadie y cuando en serio ando con alguien no se lo imaginan, porque no tengo que publicar mi vida. Este chistecito de Lizbeth yo creo que ya llegó muy lejos porque ya lo vi en todos lados, aunque yo ni estoy en el país”, dijo en ese momento Celia Lora en un video que publicó en sus redes sociales.

Lizbeth no se quedó callada y se mostró sorprendida en sus redes sociales. Todo este episodio ocurrió en los primeros días de noviembre. Y ahora, más de un mes después, Rodríguez dice seguir dolida por el descargo y rechazo de Celia Lora.

“Me sigue doliendo, o sea, yo amo, yo me entrego y es doloroso cuando una persona te sorprende. Yo digo: ‘Ay, Lizbeth no aprendes’, nunca terminamos de conocer a las personas y me pasó ahora”, dijo Lizbeth en una entrevista que reseñó Milenio.

Expresa que sigue sin comprender por qué la hija del cantante Alex Lora reaccionó de esa manera. “Ella tiene sus momentos ahorita, tiene algo que no sé, ¿qué te digo yo? No estoy en la cabeza de ella, ni en su mente, ni en su corazón”, añadió.