¿Cuál fue la actriz mexicana con la que Rafael Amaya estuvo a punto de casarse?

La vida amorosa de Rafael Amaya ha estado reservada ante la opinión pública. El actor siempre ha robado miradas por su aspecto físico. Sus diversos personajes también han dado un toque de sensualidad a su forma de ser. Amaya ha tenido algunos romances con celebridades de la industria del entretenimiento, una de las cuales es la actriz y conductora del programa matutino ‘Venga la Alegría’ de TV Azteca, Luz Elena González, con quien tuvo la oportunidad de protagonizar una de las historias más recordadas.

Rafael Amaya, protagonista de El señor de los Cielos, dijo que los narcos "también lloran, tienen sentimientos y necesidades".https://t.co/zhjAjkrgYb pic.twitter.com/df6DfmActW — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) January 16, 2023

La presentadora confesó algunas situaciones de su vida y entre esas está que en el amor, se dio el chance de relacionarse de forma sentimental con el personaje principal de ‘El Señor de los Cielos’.

“Rafa termina con la novia que tenía y nos topamos en un torneo de golf de un evento que hizo Televisay después nos volvimos a ver en un antro. Fui a bailar con mi prima y lo vi,se quedó bailando conmigoy dije: ‘Ay, que niño tan lindo’, como que dije: ‘¡Ay, ay!’. O sea, ya lo veía y lo conocía pero no, ¿sabes’, como que no, equis. Y me empezó no sé;esa noche fue el clic. Me dio un beso y dije: ‘Dios mío, de aquí soy’, nunca me habían besado tan bonito en mi vida”, contó Luz.

A pesar de que habían terminado, rápidamente la actriz decidió darse una nueva oportunidad con el cantante Luis Miguel, pero entre ambos, no ocurrió nada.

“Dos años padrísimos hasta que le dije: ‘Bueno, ¿tú te quieres casar, tener hijos?, porque yo ya estoy lista. Imagínate, yo toda la vida creo que yo nací lista para casarme, tener hijos y con el vestido de novia en la cajuela. Entonces me dijo: ‘No, yo no estoy preparado’, y le dije: ‘Ok, está bien. Bye’ " contó la mujer en entrevista, quien también añadió que siempre quiso casarse con el protagonista de telenovelas.