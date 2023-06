Bobby Larios habla de su supuesta paternidad con Emilio Osorio y acepta que son parecidos

La controversia sobre el comentario que hizo José Manuel Figueroa acerca de la paternidad de Emilio Osorio sigue dando de qué hablar, y uno de los implicados finalmente se pronuncia: Bobby Larios.

Niurka Marcos ya puso en su lugar al cantante, mientras que Marie Claire Harp, prometida del mismo, y Juan Osorio, les restaron importancia a sus declaraciones, alegando que simplemente cometió un error.

Emilio Osorio entre más crece más se parece a Bobby Larios. Oooops! #AbriendoLaConversación pic.twitter.com/mhJ52vzpiq — #ETN 🎧🎶 (@EricTamezNews) June 27, 2019

Por su parte, José Manuel Figueroa ha expresado sus disculpas en varias oportunidades, dando como excusa que de verdad desconocía quién era el padre de Emilio Osorio.

Para Bobby Larios es una graciosa coincidencia que Emilio Osorio tenga un cierto parecido a él

El último de los implicados que faltaba en dar su opinión, ya que Emilio Osorio no puede porque se encuentra encerrado en “La Casa de los Famosos México”, era Bobby Larios.

#Entérate | ¿Bobby Larios es el verdadero padre de Emilio Osorio? Niurka revela la verdad



VIDEO: https://t.co/xEVKoIm0N4 pic.twitter.com/anRZFrFgxj — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 14, 2022

Así que “Ventaneando” lo buscó y le preguntó su opinión sobre todo esto: “Es como muy parecido, pero no tiene nada que ver conmigo. Si la gente se da cuenta, como lo digo yo y muchos reporteros saben que el hijo de ellos dos ya había nacido antes de que yo llegara”, contestó el ex de Niurka Marcos.

Y agregó: “Y la gente (dice) ‘no, sí es tu hijo’… Bueno, piensen lo que quieran, pero no. Definitivamente, no es mi hijo. Ellos lo saben, el señor lo sabe. Y si fuera mi hijo, yo hubiera luchado y peleado por él, como lo hice con el que tengo ahora, que, gracias a Dios, lo luché, lo peleé y aquí está conmigo”.

Finalmente, Bobby Larios comentó que todas estas especulaciones sobre si es o no el padre de Emilio Osorio le parecían graciosas: “Es coincidencia y me causa gracia cuando la gente me escribe eso”.