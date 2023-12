La contundente respuesta de Danna Paola a quienes critican su nuevo estilo musical

Danna Paola y su nuevo tema, “Aún te Quiero” siguen sumando reproducciones en las plataformas digitales. Sin embargo, un sector de su grupo de seguidores no está muy contento con el nuevo estilo que adopta la mexicana de 28 años.

El pop y las experiencias urbanas han sido exitosas exploraciones en la carrera de Danna Paola. Las baladas también se han convertido en himnos para sus fans. Pero esta reciente pieza, con una sorprendente calidad musical, no tiene el alcance que se esperaba.

Hay quienes reconocen el trabajo que se hizo detrás de este tema, como el caso de un usuario en YouTube que dijo: “Aquí es dónde te das cuenta que los números no lo son todo, si no más vale una persona con gran talento vocal y aparte interpretación. Eres valiosa Danna, pero tú país no reconoce como debe tu gran talento”.

También te puede interesar: Novio de Danna Paola no aguantó y envió mensaje a quienes lo señalan de interesado

Danna Paola se había mantenido callada ante algunas críticas. Sin embargo, la cantante rompe el silencio y según reseña la revista Quien, emite una respuesta contundente.

“Yo creo que toda mujer es 100 por ciento libre de sentirse segura consigo misma. La seguridad que llevo yo, y como mujer también creo también es entender que la opinión de todos es distinta, y bueno, explorar y convertirlo en arte, el baile y todo”, dijo Danna.

“Yo creo que uno va a aprendiendo, nadie es 100 por ciento experto en nada, y en esta industria hay que aprender mucho y hay que ser de muchos ojos abiertos también, de acabar con muchas relaciones que no te suman, sobre todo creo es importante aprender que esta industria es un negocio en donde uno como artista allá afuera tiene que aprender del negocio y sobre todo disfrutar el proceso”, añadió.