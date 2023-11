Novio de Danna Paola no aguantó y envió mensaje a quienes lo señalan de interesado

Alex Hoyer es un cantante, actor y productor que con tan sólo 24 años ha logrado tener éxito en su vida y carrera profesional. Lleva tres años en una relación sentimental con Danna Paola, quien también se ha destacado a nivel artístico. Como pareja, han decidido recorrer el mundo, y viajar las veces que sean necesarias. Por esa razón, el mexicano con raíces venezolanas, ha sido objeto de críticas y hasta lo tildan de interesado.

Entérate:

¿Interesado?

Muchas han sido las críticas que ha recibido el famoso por el hecho de vivir momentos especiales con su chica. A diferencia de la mayoría de los artistas que se han sentido ofendidos por esta situación, el músico dijo que está acostumbrado a este tipo de comentarios y explicó por qué no le molesta que la gente lo señale por eso.

“Nada, no les respondería nada, cada quien es libre de opinar lo que quiere y de opinar lo que ve, a mí esos comentarios no me preocupan en lo absoluto, ya también tengo muchos años dedicándome a esto, y desde que empecé he recibido comentarios muy negativos, no es nada nuevo, no es nada que me estrese (…) nunca les he respondido ni nunca les voy a responder”, agregó Alex.

El novio de la artista indicó que es feo que siempre haya alguno que quiera opinar de forma negativa, pero que eso siempre va a existir. Por lo pronto, los enamorados siguen disfrutado de cada momento y detalle de sus vidas. Recientemente asistieron a la entrega de los premios Latin Grammy y pudieron integrarse con muchos más artistas.

Por otro lado, Hoyer habló sobre las fotos que mostró un paparazzi entre Eleazar Gómez y Danna Paola cuando estaban saliendo. Acerca del tema Alex destacó:

“Eso reprobable, ya lo comenté en su momento, fueron etapas en la vida de Danna que ella tuvo que pasar por eso, tuvo que vivir esa etapa también, pero te puedo decir que ella es una persona que ha tenido la habilidad y ha aprendido a sacarles siempre lo positivo y lo bueno a las cosas que le suceden a la vida”, puntualizó.