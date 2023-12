Alberto Casanova denuncia bloqueos por parte de productores de Televisa

Alberto Casanova es un reconocido actor que llegó a estar en varias telenovelas de TV Azteca, sin embargo, desde que la televisora anunció que ya no realizaría este tipo producciones, ha estado batallando para ingresar en Televisa.

Parece ser que el haber pertenecido casi toda su carrera al canal de la competencia, limitó sus oportunidades de trabajo en la actualidad, porque ahora ningún productor le quiere dar una oportunidad, con excepción de Carla Estrada que lo contrató para participar en “Ellas soy yo”.

Asimismo, Alberto Casanova asegura que ni en Telemundo ha tenido éxito y asegura que en el país hay cada vez menos oportunidades para los actores de conseguir un trabajo en televisión.

Alberto Casanova está desesperado por trabajar

“Uno que viene de afuera de Televisa de repente llega a una empresa que es bastante hermética, uno toca puertas y toca puertas y sigue tocando puertas, porque uno lo que está buscando es trabajo”, expresó Alberto Casanova.

Admitió que, en su desesperación por conseguir una oportunidad de trabajo, suele escribirles mucho a los jefes de casting, quienes se han quejado de él con su representante.

“Hace poco me dice mi representante: ‘he escuchado que te estás convirtiendo en una patada en los... Para los jefes de reparto’ y entonces me dijo ‘deja de estar molestando a la gente’”, compartió Alberto Casanova en una entrevista.

Se le ha hecho tan difícil desde que reclamó cuando no pusieron su nombre en los créditos en su primera participación especial en una telenovela de Televisa, haciendo caso omiso de su trayectoria como actor.

“Lo que uno está pidiendo es algo normal, un personaje pequeño, pero era mi ingreso a Televisa, por lo menos que me den un crédito, no estoy pidiendo el primero, ni el último, aun así, no tengo bronca. Se lo pedí porque era mi forma de darme un poco de mi taco para entrar a Televisa, pero fue muy triste porque admiro a esa productora”, detalló Alberto Casanova.