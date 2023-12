Flor Rubio revela los nombres de los que no fueron invitados a la cena navideña de TV Azteca

La cena navideña de TV Azteca se llevó a cabo hace unos días, y en las imágenes que circulan de la misma, no se vio a Flor Rubio en ningún lado, por lo que se empezó a rumorear que era una persona no grata en la televisora.

Está cena fue presidida por su dueño, Ricardo Salinas Pliego, y contó con la presencia de varios conductores, en un gesto de agradecimiento por todo su esfuerzo a lo largo del año.

No obstante, Flor Rubio fue una de las que brilló por su ausencia, lo que desató una ola de rumores, pues tiene un tiempo en TV Azteca y parece ser que ya no es tan querida como se había pensando.

En vista de la ola de rumores que desató su ausencia en la cena navideña de TV Azteca, Flor Rubio aclaró que ella sí era una persona querida en la televisora, de lo contrario no estaría todas las mañanas en “Venga la Alegría”.

📍 ¡La familia de TV Azteca @adn40 @Azteca más unida que nunca! ¡Gracias queridos @RicardoBSalinas y @SalinasBenjamin por convocarnos a tan extraordinario festejo de Navidad! ¡Alegría y reflexiones que motivan e inspiran! ¡Viva la libertad! 🇲🇽 pic.twitter.com/vSrxcp0cWT — Carlos Mota (@SOYCarlosMota) December 6, 2023

Por lo que no está enojada, ni triste por no haber sido invitada a la comida. Aparte, resaltó que Ricardo Salinas Pliego y los ejecutivos eran personas muy ocupadas y este año decidieron cambiar algunas cosas en la cena, por lo que no les dieron prioridad a los conductores de entretenimiento.

Don @RicardoBSalinas nos invitó a comer y la pasamos muy bien.

Les manda saludos a todos. #TioRichie 😎 pic.twitter.com/2jvp9VucaY — WARRIOR (@CARLOSLGUERRERO) December 7, 2023

“Fue solo una comida, sigo bien tratada y muy bien querida. El día que me rechacen no voy a estar todas las mañanas, porque todas las mañanas y soporten aparezco en la pantalla de TV Azteca”, declaró Flor Rubio.

➖ FLOR RUBIO responde a HATERS que se burlaron de ella por NO SER INVITADA a la CENA DE FIN AÑO de TV Azteca ❌



"NO FUI LA ÚNICA"



"Vamos a hacer una posada con los que no estábamos en la lista"



"Estoy rete feliz, es sólo una comida"#VengaLaAlegria #Ventaneando #AlExtremo… pic.twitter.com/kZLIAuPpF9 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) December 11, 2023

Sin embargo, también reveló los nombres de los otros tres conductores que este año no fueron invitados a la cena navideña de TV Azteca: Linet Puente, Mónica Castañeda y Carlos Quirarte. Además, dijo que los que no fueron invitados tendrán una posada.