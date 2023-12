Kate del Castillo confiesa que se casó con Aarón Díaz por “presión familiar”

Una de las relaciones más intensas del mundo del espectáculo fue la de Kate del Castillo y Aarón Díaz. La actriz y el empresario (y cantante) se casaron y estuvieron juntos entre los años 2009 y 2011, quizás en uno de los mejores momentos de la artista mexicana.

Kate del Castillo suele ser sumamente reservada con su vida privada. Pero en una entrevista en el canal de YouTube de Yordi Rosado, decidió abrir un poco su corazón para que sus fans conocieran algunos detalles de sus cosas personales.

Algo que siempre ha llamado la atención es cómo terminó su relación con Aarón Díaz, ya que todos veían que eran una pareja muy amorosa. La actriz de 51 esperó 12 años para contar algunos detalles de por qué se terminó el amor con el empresario méxico-estadounidense, que es 10 años menor que ella.

En primer lugar, la actriz dijo que no se casó por amor, sino por presión familiar de la parte de Aarón y de la de ella, y cuando las cosas van por ese camino, normalmente terminan mal.

Los dos comenzaron a salir en 2006, se casaron en el 2009 y se separaron en el 2011.

“Aarón es un chico que es puro amor, puro carió y simplemente no era para mí, me casé muy presionada, ahí sí no me quería casar, solamente lo hice por darle gusto a su familia, la mía y a él mismo. Él quería tener hijos luego luego y yo ya sabia que no quería tener hijos, fue así de: ‘¿Qué parte no entendiste cuando andábamos?’”, dijo Kate en la entrevista, de la que se hace eco El Heraldo.