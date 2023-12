El pasado domingo 17 de diciembre, la actriz, cantante y compositora de 31 años de edad Demetria Devonne Lovato mejor conocida como Demi Lovato dio a conocer su compromiso con el músico Jordan Lutes tras un año de relación. La pareja se conoció en 2022 cuando trabajaron juntos en la canción “Substance”.

Demi Lovato se compromete con Jordan Lutes tras un año de relación

Fue a través de una publicación en Instagram, donde la intérprete dio a conocer la noticia, “Todavía estoy sin palabras anoche fue la mejor noche de mi vida y no puedo creer que pueda casarme con el amor de mi vida. Mi amor, estoy más que emocionado de casarme contigo... cada día que he pasado contigo ha sido un sueño hecho realidad y no puedo esperar a amarte y apreciarte para siempre. Por el resto de nuestras vidas. Te amo, cariño”, escribió en el post.

Por otro lado, Jordan Lutes también compartió una publicación con la siguiente descripción, “Ayer le pedí matrimonio a mi mejor amiga y me dijo que sí. No puedo imaginar mi vida sin ti y gracias a Dios ahora nunca tendré que hacerlo. sintiéndome como el hombre más afortunado del mundo en este momento. Estoy tan enamorado de ti” ,se lee en su cuenta de Instagram.