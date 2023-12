Britney Spears humilla a Justin Timberlake al responder indirecta que el cantante le había enviado en un concierto

La publicación del libro The Woman In Me, de Britney Spears, sigue provocando repercusiones en el mundo del espectáculo. Las declaraciones que revela en su autobiografía, sobre Justin Timberlake sacudieron el actual matrimonio del cantante, con la actriz Jessica Biel.

Y es que según cuenta Britney en el libro, Justin le habría sido infiel infinidades de veces y ella tuvo que soportar el maltrato, debido a que la obligaban a preservar una imagen para el mundo exterior.

Además, en el mismo libro cuenta que Justin Timberlake la obligó a abortar un bebé, porque supuestamente él no quería ser papá. Desde entonces, el líder de la ‘boyband’ de los 2.000, NSYNC, no había reaccionado a lo que escribió y publicó Britney.

Imagem: Instagram

Hasta que en un reciente concierto, hizo un breve pero punzante comentario, justo antes de cantar “Cry Me a River”, tema que como bien todos sabemos, fue dedicado en su momento a Britney Spears.

Antes de interpretar el tema, Justin dijo: “Sin faltar el respeto”, según reseña la revista Quien. Su frase retumbó en el mundo entero, ya que fue una referencia o reacción a toda la polémica que se armó tras la publicación del libro de Britney.

Este breve comentario llegó a oídos de la cantante y actriz. La princesa del pop no se quedó callada y acudió a su cuenta de Instagram para humillarlo con una respuesta brutal. “Nunca mencioné cómo le gané en el baloncesto y él lloraba... ¡sin faltar el respeto!”, dijo Britney.