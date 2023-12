Revelan la suma que gana Mariah Carey por su tema “All I want for Christmas is you”

ARCHIVO - Mariah Carey durante su presentación en las celebracioens de Año Nuevo en Times Square, el 31 de diciembre de 2017, en Nueva York. "All I Want for Christmas is You" de Carey es una de las canciones navideñas más populares de la historia. (Fo AP (Brent N. Clarke/Brent N. Clarke/Invision/AP)

El icónico villancico “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey ha sido fuente de gran éxito y también de considerables ganancias para la famosa cantante a lo largo de los años.

Recientemente, se han revelado cifras sorprendentes sobre las ganancias que ha obtenido gracias a esta popular canción navideña.

A pesar de haber sido lanzada en 1994, “All I Want for Christmas Is You” ha logrado mantenerse en los primeros lugares de las listas de popularidad durante las festividades decembrinas.

En los últimos años, ha alcanzado el codiciado primer puesto en las listas de Billboard, convirtiéndose en una de las canciones más reproducidas en plataformas de streaming como Spotify y otras.

La canción ha trascendido su éxito comercial y ha sido reconocida por su importancia cultural e histórica. De hecho, ha sido incluida en el prestigioso Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Ganancias millonarias

Según informes de Forbes, Mariah ha obtenido alrededor de 60 millones de dólares en concepto de regalías desde el lanzamiento de “All I Want for Christmas Is You”. Estas ganancias son un testimonio del impacto duradero de la canción y su popularidad continua a lo largo del tiempo.

Además de las regalías, se estima que Carey genera anualmente entre 2,5 y 3 millones de dólares gracias a esta emblemática canción navideña. Estas cifras reflejan el éxito constante y la demanda que sigue teniendo el tema incluso después de casi tres décadas desde su lanzamiento.

El impacto de “All I Want for Christmas Is You” no se limita solo a las plataformas digitales, ya que el video oficial de la canción en el canal de YouTube de Carey ha acumulado más de 748 millones de reproducciones desde su publicación en 2009.

Además, una versión especial titulada “All I Want for Christmas Is You (Make My Wish Come True Edition)”, lanzada en 2019, ha superado las 504 millones de reproducciones.