Ivy Queen y Rauw Alejandro elevan la temperatura de sus fans con un baile que se hizo viral en redes sociales

En el mismo concierto que Rauw Alejandro pasó un ridículo monumental, tras ser rechazado por Bad Gyal, Ivy Queen salió al rescate. La icónica cantante de reggaetón le dio al público un poco de picante y se dejó “perrear” del ex de Rosalía.

Rauw Alejandro subió la temperatura de los fans y de la misma Ivy Queen arriba del escenario. El puertorriqueño de 30 años sentí a Ivy Queen en una silla y comenzó a bailarle en una especie de “lap dance” o “striptease”.

El público reaccionó y la misma Ivy Queen, de 51 años, hizo el gesto con la mano de calor después del intenso baile.

Rauw Alejandro y Ivy Queen está noche pic.twitter.com/kImHF0F1sb — Rauw Postings (@rauwpostings) December 17, 2023

Esta escena contrasta con otra que ocurrió en l mismo concierto que se llevó a cabo en Puerto Rico. Bad Gyal se negó a bailar y coquetear con él en el escenario.

Esto desató un intenso debate en las redes sociales, porque algunos juzgaron que la española se comportara de esa manera con el puertorriqueño, mientras que otros la defienden, pues probablemente no quería meterse en problemas con su compatriota, Rosalía.

También te puede interesar: Bad Gyal puso en su lugar a Rauw Alejandro en pleno concierto y se arma intenso debate sobre el acoso

Bad Gyal realmente le dijo a Rauw Alejandro: tranqui, yo perreo sola pic.twitter.com/BFZRC7gNf7 — david puentes (@DavidPuentesSoy) December 18, 2023

“Yo quería perrear con Bad Gyal, pero ella estaba como que tímida. Yo no sé”, anunció Rauw Alejandro, lo que evidentemente incomodó a Bad Gyal, aunque no se quedó callada.

“No, no, no. A mí que no me involucre que hay muchas nenas guapas por aquí”, replicó la cantante española, a lo que el ex de Rosalía dijo: “¿Involucren de qué? Si yo ando soltero, mami. ¿Y tú?”

Entonces, Bad Gyal contesta: “Yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar. Voy a cantar la que me toca ahora y os voy a dejar con el Rauw que siga su fiesta”.