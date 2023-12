Salen a la luz las imágenes de Eleazar Gómez y Mario Sierra en el yate

Hace días, se compartió la noticia de que Eleazar Gómez habría sido captado junto a otro hombre en un yate, y que resultó ser el influencer y activista LGBTIQ+, Mario Sierra.

A raíz de ello, Jeni de la Vega supuestamente habría terminado su compromiso con el actor, pero ninguno de ellos ha hablado nada al respecto, aunque se puso en duda de que tan prometedoras serían las imágenes que se tendrían de ellos.

¿#JenidelaVega y #EleazarGómez terminaron su relación? Aseguran que el actor le habría sido infiel con un hombre 😮👀 https://t.co/CSkPsYhh1v pic.twitter.com/3bNsoeuOXY — Infobae México (@infobaemexico) December 15, 2023

Javier Ceriani y Elisa Beristain, conductores de “Chisme No Like”, afirmaron que las fotos que tenían de Eleazar Gómez y Mario Sierra daban a entender que entre ambos habría más que una amistad.

Eleazar Gómez y Mario Sierra aparecen juntos abrazados y tomados de la mano

Javier Ceriani y Elisa Beristain explicaron que, por un tema legal, no pudieron mostrar las fotografías que tenían el día que dieron la noticia en “Chisme No Like”, por Mario Sierra.

En las imágenes se puede ver a Eleazar Gómez junto al activista y político, sentados muy juntos, en una de ellas se ven tomados de la mano, en otras están medio abrazados y la persona que les tomó las fotos tenía que ser alguien cercano, porque es evidente que estaba en el yate con ellos.

El actor sigue sin emitir declaración alguna con respecto a esta noticia, ni sobre el rompimiento de su compromiso, por su parte, Mario Sierra tampoco ha emitido declaración alguna.

No obstante, Jeni de la Vega pidió respeto y empatía para su vida privada a través de las historias de su perfil de Instagram: “Pido un poco de respeto y empatía hacia mi vida privada, se me hace increíble que en pleno siglo XXI la gente siga teniendo tantos tabúes y quieran hacer creer cosas que no son”.

Esta declaración ha dejado confuso a muchos, pues no se sabe si está confirmando o desmintiendo la noticia, por lo que queda esperar hasta que los implicados decidan hablar públicamente de todo.