Alejandra Guzmán tira al piso equipo del reportero de “Chisme No Like”

Hace poco, Alejandra Guzmán protagonizó un fuerte altercado con un reportero del programa “Chisme no Like”, tras su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

La llamada ‘Reina de Corazones’ acababa de llegar de Los Mochis, Sinaloa, donde realizó una presentación, y fue recibida por varios reporteros, quienes al verla se acercaron y empezaron a hacerle preguntas.

Entonces, el reportero de “Chisme No Like”, identificado como Mitzu, le hizo una pregunta concerniente al caso que lleva el hermano de Alejandra Guzmán contra su expareja por la no paternidad de su hijo.

¿Por qué explotó Alejandra Guzmán contra el reportero?

Al parecer, el reportero de “Chisme No Like” le habría preguntado a Alejandra Guzmán si iría a declarar al juicio que lleva Mayela Laguna contra Luis Enrique Guzmán.

Alejandra Guzmán enfurece con reportero de Chisme No Like y le tira su cámara. pic.twitter.com/i9N0dnC0tg — La Comadrita (@lacomadritaof_) December 4, 2023

“Ale, ya un juez ordenó que te presentarás en calidad de testigo, ¿qué vas a hacer?”, le cuestionó Mitzu, entonces la cantante agarró su teléfono celular con el que estaba grabando y se lo arrojó al suelo.

“¡Ale, no! Es mi material de trabajo”, le reclamó el reportero mientras Alejandra Guzmán le decía, “¡Me vale madres!” Eso provocó que el resto de reporteros se alteraran un poco y no la dejaran de seguir.

Ante su insistencia, la cantante les dijo: “Así no, con respeto sí, sin respeto no”, haciendo referencia al acoso de la prensa, para luego decirle al reportero de “Chisme No Like”: “Híjole, qué pena, pero no respetas, cuando respetes, pide respeto”.

Alejandra Guzmán tuvo un encontronazo en el aeropuerto con los reporteros. pic.twitter.com/iqH7LDjPRW — Programa Hoy (@programa_hoy) December 4, 2023

El vídeo del altercado se viralizó en poco tiempo, algunos usuarios condenan la acción de Alejandra Guzmán, pues no tiene derecho a destruir el medio de trabajo de nadie, mientras que otros creen que se lo merecía por acosarla de esa manera.

Por su parte, la cantante dejó el aeropuerto sin declarar nada más a pesar de los reclamos de los reporteros.