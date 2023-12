Eiza González desaparece de Instagram tras admitir que estuvo “destrozada” en el 2023

Eiza González sorprende con su nuevo look y su posible romance con Mario Casas. (Phillip Faraone/Getty Images,)

Eiza González llamó la atención de sus fans y de todo el mundo del espectáculo. A través de un posteo en su cuenta de Instagram lanzó un mensaje para despedirse del 2023, en el que admite que estuvo “destrozada” por diferentes situaciones vividas en el año.

El mensaje es emotivo y esperanzador; como una especie de conversación auto motivacional para festejar que logró pasar cualquiera de los tragos amargos que se le presentaron. Pero lo extraño y curioso del caso es que cuando vamos hacia su perfil aparece desactivado.

La actriz mexicana desapareció de Instagram de un momento a otro y sus fans se preguntan si se trata de un descanso de las redes sociales o si hay alguna otra situación que la esté perturbando.

“Este año ha sido probablemente el año más crucial de mi vida. He sido la más feliz y la más triste. La mejor versión de mí y al mismo tiempo la peor. Viajé por todo el mundo haciendo lo que amo sin haber estado nunca en casa y extrañando la estabilidad”, inicia la mexicana en su posteo, según reseña la revista Quien.

“La paradoja de la vida nunca deja de fascinarme. Logré tantas cosas que siempre soñé mientras lloraba y luchaba por levantarme de la cama”, añade en su escrito.

“Ver este video me recuerda lo bendecida que soy. La vida es impactante y a veces me siento como si estuviera en una montaña rusa de la que no puedo bajar. Estoy agradecida de haber podido descubrir tantas partes de mí que nunca había podido. Cavé muy profundo y trabajé en mí misma, más que nunca. Estaba más abierta que nunca y más destrozada que nunca”, destacó para sorpresa de todos.

“Supongo que este año estaba destinado a prepararme para lo que vendrá el próximo año. Simplemente estoy agradecida por mis seres queridos. Por abrazarme, por cuidarme y amarme. Este fin de año es agridulce, pero ver esto me llena de esperanza y agradecimiento. Gracias a todos por sumarse a este 2023 nos vemos el año que viene”, concluyó con su mensaje, que por ahora desapareció de las redes sociales.