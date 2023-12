Jimin de BTS estrenará nueva canción ‘Closer Than This’. / Foto: BIGHIT MUSIC

Fue el pasado martes 12 de diciembre, cuando Park Ji-min o Jimin, integrante del grupo de k-pop BTS, se enlistó al Servicio Militar en Corea del Sur, por lo estará de regreso en junio de 2025, sin embargo, en lo que ese momento llega, el también apodado “Mochi” sorprendió a ARMY con el anuncio del lanzamiento de su próximo sencillo titulado ‘Closer Than This’.

Para este anuncio, primero se compartió un video en las redes sociales de BTS donde se puede ver a Jimin junto a tres bailarines más en lo que parece ser un nuevo challenge, y se agregó en la descripción la leyenda, “Te quiero mucho ARMY”.

Jimin de BTS estrenará nueva canción ‘Closer Than This’

Y tan solo un par de minutos después, se compartió un comunicado oficial donde se reveló que el próximo viernes 22 de diciembre será el estreno oficial del más reciente sencillo o single de Jimin de BTS y llevará por nombre ‘Closer Than This’.

“Hola. Esto es BIGHIT MUSIC. Estamos emocionados de anunciar el lanzamiento del sencillo digital del miembro de BTS, Jimin, “Closer Than This”. “Closer Than This” es una canción sincera de un fan que resume los sentimientos genuinos de Jimin por ARMY. A medida que nos acercamos a los últimos días de 2023, esperamos que “Closer Than This”, con su letra que transmite el amor y el afecto de Jimin por sus fans, les traiga esperanza y calidez”, se lee en un comunicado oficial compartido en Weverse.

Jimin de BTS estrenará nueva canción ‘Closer Than This’. / Foto: Weverse

Por otro lado, aún se desconoce si esta canción vendrá acompañada de un MV o video musical oficial o simplemente se tratará de un nuevo challenge para la plataforma de TikTok donde ARMY especula que algunos de los miembros podrían ser invitados a participar. Cabe destacar que dicho material fue grabado con anterioridad, justo antes del enlistamiento de Jimin de BTS al Servicio Militar.