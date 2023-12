Kunno celebra participación de La Divaza en LCDLF4, ¿por qué se le caerá la careta?

Cuando Kunno empezó a ganar fama en las redes sociales, se lo empezó a comparar mucho con La Divaza, y al parecer eso llevó a que ambos tuvieran cierta rivalidad.

De hecho, ambos influencers han protagonizado varias discusiones por las redes, donde lanzaban indirectas bien directas contra el otro, sin embargo, últimamente parece que decidieron llevar la fiesta en paz.

Entonces, hace poco se reveló a La Divaza como el quinto participante confirmado en “La Casa de los Famosos 4″, que empezará en enero, y Kunno dijo que estaba muy emocionado por él.

¿Kunno hablaba de La Divaza o de otros influencers?

Fue a través de su canal de difusión en Instagram, donde Kunno envió un par de audios hablando de la futura participación de La Divaza en la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos”.

“Se me hace súper fuerte que La Divaza vaya a entrar a ‘La Casa de los Famosos’”, dijo en un primer audio, para después enviar otro: “A mí se me hace cool, porque si entran los influencers que yo creo que van a entrar, y que me dijeron que van a entrar, va estar cool porque van a conocer sus verdaderas caras”.

Esta es la parte confusa, porque hasta los momentos, el único influencer confirmado en “La Casa de los Famosos 4″ es La Divaza, que casualmente es con quien ha tenido conflictos anteriormente.

“Se les van a caer las caretas y se van a dar cuenta de las verdaderas personalidades de esas personas, porque son personas que le generaron muchísimo hate a muchos de nosotros, incluyéndome a mí, y se van a dar de cuenta que terminó siendo el ser que nosotros siempre dijimos que era”, expresó Kunno.

La Divaza se encuentra vacacionando en su país, por lo que probablemente todavía no se ha enterado de los comentarios de su supuesto rival, ya que no ha comentado nada.